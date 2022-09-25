Ses sanatçısı Ahmet Özhan tarikat şeyhi oldu

25 Eylül 2022 Pazar, 09:15

76 yaşında hayatını kaybeden Cerrahi tarikatının "şeyh"i Ömer Tuğrul İnançer, 5 Eylül günü AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı cenaze törenin ardından toprağa verilmişti. İnançer hayatını kaybedince yerine kimi geleceği merak konusuydu.

Sorunun yanıtı, İnsicam dergisinin genel yayın yönetmeni Mustafa Özel tarafından açıklığa kavuşturuldu. Özel, tarikatının yeni postnişinin Türk Sanat Müziği sanatçısı Ahmet Özhan olduğunu duyurdu.

17 yaşından beri Cerrahi tarikatına mensup olan Özhan, İnançer’in olmadığı günlerde meşkleri yönetiyordu. İnançer ile 17 yaşındayken Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde tanıştığını söyleyen Ahmet Özhan bir röportajında, ilk andan itibaren ‘Hakk'a göçeceği zamana kadar’ hiç ayrılmadıklarını ifade etmişti.

AHMET ÖZHAN KİMDİR?

26 Ağustos 1950'de Şanlıurfa'da doğan Ahmet Özhan, 1960'lı yılların sonlarında İstanbul Belediye Konservatuvarı ve Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde müzik eğitimini tamamladı. Özhan'ın ilk profesyonel sahne deneyimi 1968 yılında Bebek Belediye Gazinosu'nda oldu. Özhan 1970'li ve 1980'li yılların popüler Türk müziği yorumcusu olarak tanındı.

İlerleyen yıllarda plak çalışmalarının yanı sıra, sinema filmleri, televizyon dizi ve konserleri, radyo çalışmaları ile çeşitli televizyon kanallarının müzik programlarında solist ve sunucu olarak görev aldı. Birçok 45'lik, plak, kaset ve CD çalışmaları bulunan Ahmet Özhan, popüler ve klasik Türk müziğinin yanı sıra, 80'li yılların başından itibaren tasavvuf müziği çalışmalarına yöneldi.

1981-1991 yılları arasında TRT İstanbul Radyosu'nda ses sanatçısı olarak görev yapan Ahmet Özhan, 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu’nun kuruluşunda yer aldı. 1998 yılında “devlet sanatçısı” ünvânı alan Özhan, Mevlâna'yı anmak için Konya'da düzenlenen Şeb-i Aruz törenlerinede konuk sanatçı olarak katılIyor.

Emel Sayın ve Ahmet Özhan, Aralık 2015'te Bursa Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği Zeki Müren anmasına katılmıştı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte sahne alan Özhan ve Sayın, Sanat Güneşi'nin unutulmayan şarkılarını seslendirmişti.