AKP'liler Cerrahi tarikatının 'şeyh'i Ömer Tuğrul İnançer için taziye yarışına girdi

05 Eylül 2022 Pazartesi, 02:33

Cerrahi tarikatının lideri, 76 yaşındaki İnançer, İstanbul’daki evinde önceki gün sabaha karşı yaşamını yitirdi. İnançer için bugün Fatih Camisi’nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılınacak.

Başta kadınlar ve Türk devrimi olmak üzere açıklamaları ile tepki çeken İnançer için başta Erdoğan olmak üzere iktidar temsilcileri taziye yarışına girdi. İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun, yeni cemaat liderinin de açıklandığı cenazesine katılmasıyla tepki çeken Erdoğan, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Başta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere iktidar temsilcileri ve kamu görevlileri de taziye mesajları paylaştı.

DEVRİMİ HEDEF ALDI

Kadınları hedef alan açıklamalarıyla tanınan İnançer, “Hamile kadınların sokakta gezmesi doğru değil”, “Çalışan kadın ben kocama muhtaç değilim deyip yuvasını dağıtıyor. Kocasına muhtaç değil ama elin adamının patronunun hizmetinde olmayı haysiyetine uygun buluyor” ve “Kadının ekonomik özgürlüğü aldatmaca, çalışan kadın yuvasını dağıtıyor” açıklamalarıyla tepki çekmişti. İnançer’in, Meclis’te katıldığı bir konferansta “Bu ülkede inkilaplaştırma (köpekleştirme) yapıldı” sözleri de tartışmaya neden olmuştu.