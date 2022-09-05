Erdoğan, ölen Cerrahi tarikatı lideri Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesine katıldı

05 Eylül 2022 Pazartesi, 17:55

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Cerrahi tarikatının 'lideri' Ömer Tuğrul İnançer'in Fatih Camii'ndeki cenaze törenine katıldı. 76 yaşında ölen Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesi Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nden saat 14.00 sıralarında alındı.

İnançer'in cenazesi Karagümrük'ten Fatih Camii'ne yaklaşık 2 kilometre omuzlarda taşındı. Aralarında Şarkıcı Ahmet Özhan'ın da bulunduğu kalabalık, cenazeyi taşırken dua edip ve ilahiler söyledi. İnançer'in cenazesi Fatih Camii'ne getirildi.

"RABBİM MEKANINI CENNET EYLESİN"

İnançer için ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine Erdoğan da katıldı. Erdoğan, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün hocamızı hakka uğurluyoruz. Rabbim mekanını cennet eylesin. Rabbim sevgili habibinin sancağı altında buluşturmayı nasip eylesin. Ömer Tuğrul hocamızı hayatında, ölüm noktasında ölümün bir yok oluş değil ölümün ancak ebedi aleme tebdili mekan ile yürüyüş olduğunu bilirdik" dedi.

Erdoğan, Ömer Tuğrul İnançer'in tabutuna da omuz verdi.

HARF DEVRİMİ'Nİ VE KADINLARI HEDEF ALMIŞTI

Cerrahi tarikatının lideri Ömer Tuğrul İnançer; “Kadının ekonomik özgürlüğü aldatmaca, çalışan kadın yuvasını dağıtıyor”, “Hamile kadınların sokakta gezmesi doğru değil” ve TBMM çatısı altında, “Bu ülkede inkilaplaştırma (köpekleştirme) yapıldı” ifadeleriyle gündeme gelmişti.