Hayatını kaybeden Cerrahi Tarikatı şeyhi Ömer Tuğrul İnançer kimdir, görüşleri neler?

04 Eylül 2022 Pazar, 11:55

Cerrahi tarikatının 'şeyh'i Ömer Tuğrul İnançer hayatını kaybetti. Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi tekkesinin son lideri olarak bilinen Ömer Tuğrul İnançer'in yarın İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi. İşte, Ömer Tuğrul Dinçer kimdir? sorusunun yanıtı...

ÖMER TUĞRUL İNANÇER KİMDİR?

1946 yılı Bursa doğumlu olan Ömer Tuğrul İnançer, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1991'e kadar hukuk müşavirliği yapmıştır. 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun genel müdürlüğüne atanan Ömer Tuğrul İnançer, Türk Tasavvuf Musikisini Koruma ve Yayma Cemiyeti'nin de yöneticiliğini yapıyordu.

83 yaşındaki Ömer Tuğrul İnançer, 1999'dan beri İstanbul Cerrahi Tarikatı'nın şeyhliğini yapıyordu.

ÖMER TUĞRUL İNANÇER'İN GÖRÜŞLERİ

Ömer Tuğrul İnançer, TRT'de katıldığı bir programda ve TBMM'de katıldığı bir konferansta kadının çalışmasına ilişkin ileri sürdüğü çağdışı, din temelli ataerkil görüşleri nedeniyle tepki çekmişti. İnançer, kadının ekonomik özgürlüğü için "aldatmaca" demiş ve "Çalışan kadınların yuvasını dağıttığını" iddia etmişti. İnançer ayrıca ''Eş yoktur, zevce vardır'' sözleriyle de tepkilere neden olmuştu.

Ömer Tuğrul İnançer'in bu sözlerine ilişkin tartışmalar henüz dinmemişken, kızının büyük bir şirkette üst düzey göreve atandığı ortaya çıkmıştı. İnançer, gelen tepkiler üzerine "Benim kızım çalışamaz mı? Benim kızım yüksek lisans mezunu. Şimdi memleketin bütün meseleleri bitti benim kızımın çalışması mı tartışılıyor.'' demişti.

'BEN GERİCİYİM'

2014 yılında "Hamile kadınların sokakta gezmesi doğru değil", "Çalışan kadın yuvasını dağıtıyor" gibi sözler ile tepki çeken Ömer Tuğrul İnançer, “‘Hem evlenmem hem hamile kalırım’ diyenler var. Hürriyetmiş! Or...luğun adının hürriyet olduğu dünyaya tükürürüm. Bunun adı or....luktur. Amerika'da eşcinsellerin evlenmesi de serbest. İçine tüküreyim öyle ileriliğin ben! Bu ilerilikse ben gericiyim. Aileye saygı yok, mahremiyete saygı yok. Bunun adı da hürriyet, öyle mi? Hadi ya?'' ifadelerini kullanmıştı.

ATATÜRK DEVRİMLERİNİ HEDEF ALMIŞTI

7 Aralık 2014'te Ömer Tuğrul İnançer, TBMM çatısı altında katıldığı bir konferansta Atatürk’ün 1 Kasım 1928’de yaptığı “Harf Devrimi” için “İnkilap mı? İnkilap ne demek biliyor musunuz? ‘Köpekleştirme’ demektir. Bu memlekette inkilap (köpekleştirme) yapılmıştır” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler başta milletvekillerinden olmak üzere oldukça tepki toplamıştı.

İLBER ORTAYLI VE İNANÇER'İN 'EL ÖPME' OLAYI

2019 yılında İlber Ortaylı bir imza gününde kitaplarını okuyucuları için imzalarken, bir anda Ömer Tuğrul İnançer’i karşısında görünce ayağa kalkarak, İnançer’in elini öpmüştü. O dönem Ortaylı'nın bir tarikat liderinin elini öpmesi de tartışmaları beraberinde getirmişti. İlber Ortaylı ise şu açıklamayı yapmıştı:

“O benim elimi öpüyor, ben de onun elini öpüyorum. Bu çok eski bir İstanbul adetidir, yobazlık değildir.”

ÖMER TUĞRUL İNANÇER KİTAPLARI