Set çalışanı Çetin Kaya'nın ölümüyle ilgili davada karar: Sanık polise 'takdir indirimi'yle 25 yıl hapis hapis cezası

28 Aralık 2022 Çarşamba, 14:05

Sinema seti çalışanı Çetin Kaya, 29 Kasım 2021 tarihinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Daha sonra yakalanan Çetin Kaya ile polis memuru Selçuk E. arasında arbede çıktı. Yaşanan arbedede polis memuru Selçuk E.'nin silahından çıkan mermiyle vurulan Çetin Kaya, hayatını kaybetti. Olay sonrasında polis memuru Selçuk E. tutuklandı.

Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Çetin Kaya'nın ailesi ve avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Selçuk E., duruşmaya SEGBİS üzerinden bağlandı.

Mahkemede tanık olarak dinlenen polis memuru İ.K., "Olay tarihinde Kadıköy Motosikletli Polis Tim'inde görev yapıyordum. Bağdat Caddesi'nde uygulama vardı. Bir araç gördük, camları tamamen filmle kaplıydı, içerisi görünmüyordu. Görev yaptığımız mahallede suç oranı yüksekti. Bir de aracın içini görmediğimiz için durdurmak istedik. Dur ihtarı yaptık ama, durmadı. 5-6 dakikalık bir kovalamaca oldu. Kovalamaca esnasında biz silahlarımızı doldurduk. Selçuk E de bizi 'Sakın kaçan kimseye ateş etmeyin' diye uyardı. Ben silahımı olduğu gibi cebime koydum. İndim ve şoför kapısına yöneldim. Kapıyı açtım, en az 5-6 kez inmesi yönünde seslendim. Bize 'Ben ne yaptım, ne yaptım' dedi. Sanki kaçmamış gibi, bir algı yapmaya çalıştı. Kolundan birkaç kez çektim, sonra zorla indirdim. Araçtan indirince tekrar kaçmaya yeltendi. Ben de ensesinden tuttum, çelme taktım kaçmasını engellemek için. Sonra Selçuk E.'yi gördüm, kelepçe takacaktı. Ben sağ bileğine kelepçeyi taktım, Selçuk E. de sağ tarafında duruyordu. Sol koluna da taktım ama, bileğinde bileklik olduğu için kelepçe tam oturmamıştı. Direniyordu, ben tekrar kelepçeyi açtım. Tam o sırada Çetin Kaya hareket etti. Sol kolunu çekince o esnada silah seri halde iki el ateş aldı. İrkildim. Selçuk E. bana bağırdı, 'İyi misin' diye. Ben de 'Herhalde beni vurdu' dedim. Biraz geri çekildim. Gözümü açtığımda maktul, Selçuk abinin kucağını düşmüştü. Patlama esnasında kelepçeyle ilgilendiğim için, silahın tam pozisyonunu göremedim. Sanığın elinde silah var mıydı yok muydu fark etmedim. Olduğunu görseydim uyarırdım çünkü, ben de atış alanındaydım" dedi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ: BEN BU İNSANI NİYE ÖLDÜREYİM?

Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık Selçuk E. hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verilmesini ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mütalaanın ardından son sözleri sorulan sanık Selçuk E., "Kazayla olduğu çok açık ama, herkesin kaçırdığı bir nokta var. Tanık da sanığın arabaya yaslandığını söylüyor. Adli raporla da bellidir, silahın kabzasıyla müdahale için omzuna vurdum. Silah o esnada ateş aldı. Ben 13 yıllık polis memuruyum. Bunun gibi yüzlerce olaya şahit oldum. Ben bu insanı niye öldüreyim. Amacımız kelepçe takıp adalete teslim etmekti. Gecenin 11'i, lodos var bir araç kaçıyor. Kastla ne alakası var bu olayın. Niye kaçtığını bile bilmediğim birini niye öldüreyim. Bir can gitti. Bunun için çok üzgünüm. Ben adalete güveniyorum" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık polis memuru Selçuk E.'nin üzerine atılı suçun sabit olduğunu belirterek, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın mahkemedeki tutumunu göz önünde bulundurdu ve "takdiri indirimi" uygulayarak, sanığın 25 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.