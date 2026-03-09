Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sevda Karaca'dan 'füze' açıklaması: 'Türkiye’yi emperyalist saldırganlığın ortağı yapmalarına izin vermemeliyiz'

Sevda Karaca'dan 'füze' açıklaması: 'Türkiye’yi emperyalist saldırganlığın ortağı yapmalarına izin vermemeliyiz'

9.03.2026 17:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Sevda Karaca'dan 'füze' açıklaması: 'Türkiye’yi emperyalist saldırganlığın ortağı yapmalarına izin vermemeliyiz'

Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, İran'dan ateşlendiği ve Gaziantep'e parçaları düştüğü açıklanan balistik mühimmat için "İktidarı, 'İran'ın füzesini NATO önledi' diyerek emperyalistlerin çıkarlarını halkın çıkarları gibi meşrulaştırmaya çalışıyor" dedi. Türkiye'nin NATO üsleri, radarları ve füze kalkanlarıyla savaş sahasının içine çekildiğini belirten Karaca, bağımsız politika izlemek için NATO'dan çıkılması gerektiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik füzenin NATO sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada bazı mühimmat parçalarıın Gaziantep'e düştüğü belirtildi.

Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen ikinci İran füzesiyle ilgili olarak Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca'dan bir açıklama geldi. "Türkiye’yi Emperyalist- Siyonist Saldırganlığın Ortağı Yapamazsınız!" başlıklı açıklamasında Karaca, Gaziantep’e düşen füze parçalarının Ortadoğu’da büyütülen emperyalist-siyonist savaşın Türkiye sınırlarına kadar dayandığını açık biçimde gösterdiğine dikkat çekerek "Bu, bölgeyi ateşe atan emperyalist savaş politikalarının doğrudan sonucudur" dedi.

MSB açıklamasında geçen, sözkonusu füzeyi NATO'nun önlediği vurgusuna dikkat çeken Karaca, "Ülkedeki NATO üsleriyle ABD ve İsrail saldırganlığına en baştan beri lojistik ve istihbari destek veren AKP iktidarı, bu suçu gizleyip, şimdi 'İran'ın füzesini NATO önledi' diyerek emperyalistlerin çıkarlarını halkın çıkarları gibi meşrulaştırmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı. 

"NATO BİZİ TEHLİKEYE ATIYOR"

Sevda Karaca sözlerine şöyle devam etti: 

"Türkiye’yi İran’a yönelik emperyalist saldırganlığın ortağı yapmak istiyorlar. Buna izin vermemeliyiz. Bu savaş; emperyalist-siyonist güçlerin bölgeyi yeniden paylaşma savaşından başka bir şey değildir. 

Emperyalist güçlerin ve işbirlikçi bölgesel iktidarların yürüttüğü bu savaş, halkların güvenliğini değil; enerji yollarını, askeri üsleri ve bölgeyi yeniden paylaşma hesaplarını merkeze alıyor. Türkiye yıllardır NATO’nun askeri planlarının bir parçası haline getirildi. Ülkemizin toprakları üslerle, radar sistemleriyle, füze kalkanlarıyla bu savaş sahasının içine çekildi. Şimdi bu politikaların bedelini sınır kentlerinde, üslerin bulunduğu kentlerde yaşayan halk ödüyor.

Bugün Gaziantep’te yaşanan da tam olarak bunun sonucudur. Türkiye’nin ihtiyacı olan şey, emperyalist savaş bloklarının parçası olmak değil; halkların barışını savunan bağımsız bir politika izlemektir. Bu nedenle açık söylüyoruz: Türkiye’yi emperyalist savaş politikalarının ileri karakolu haline getiren tüm askeri anlaşmalar iptal edilmeli, NATO üsleri kapatılmalı; ülke halkını hedef haline getiren bu savaş düzenine son verilmelidir. Saray rejiminin emperyalist-siyonist saldırganlığa yedeklenme hesaplarının bedelini halkımız ödemeyecek! 

Ama bunun için yapmamız gereken en temel şey, bu savaşa dur demek, sarayın savaş politikalarına hep birlikte karşı çıkmak ve emperyalistlerin bölgeye yönelik saldırganlığına karşı bölge halklarıyla birlikte mücadele etmektir.

Bunu yapabiliriz. Bütün Gaziantep halkına da sözümüz budur: Emperyalistlerin çıkarlarına hizmet eden bu savaşta NATO bizi koruyan değil, tam tersine bizi tehlikeye atan bir rol oynuyor. Hep birlikte NATO'ya hayır sözünü büyütmeli, haydut ABD, barbar İsrail'e karşı halkın gücünü göstermeliyiz!"

İlgili Konular: #NATO #Sevda Karaca

İlgili Haberler

CHP'li Açıkel'den 'füze' açıklaması: 'Olay, münferit bir bir güvenlik olayı değil'
CHP'li Açıkel'den 'füze' açıklaması: 'Olay, münferit bir bir güvenlik olayı değil' CHP İstanbul Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi Fethi Açıkel, İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve imha edilen balistik mühimmata ilişkin yaptığı açıklamada, yaşananların münferit bir güvenlik olayı olarak görülemeyeceğini belirterek Türkiye’nin hava savunma mimarisindeki yapısal eksiklere dikkat çekti.
İran’dan İsrail’e yeni füze saldırısı: Sirenler çaldı, yaralı var
İran’dan İsrail’e yeni füze saldırısı: Sirenler çaldı, yaralı var İran’ın İsrail’in merkezine yönelik füze saldırılarının ardından ülkenin kuzeyinde de sirenler çaldı. Saldırılarda Rişon Lezion kentinde bir kadının şarapnel nedeniyle yaralandığı bildirildi.
Son Dakika... MSB açıkladı: İran'dan Türk hava sahasına giren balistik füze imha edildi
Son Dakika... MSB açıkladı: İran'dan Türk hava sahasına giren balistik füze imha edildi Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen balistik füze hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı mühimmat parçaları Gaziantep’te boş arazilere düşmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir" denildi.