Sevda Karaca'dan 'füze' açıklaması: 'Türkiye’yi emperyalist saldırganlığın ortağı yapmalarına izin vermemeliyiz'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik füzenin NATO sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada bazı mühimmat parçalarıın Gaziantep'e düştüğü belirtildi.

Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen ikinci İran füzesiyle ilgili olarak Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca'dan bir açıklama geldi. "Türkiye’yi Emperyalist- Siyonist Saldırganlığın Ortağı Yapamazsınız!" başlıklı açıklamasında Karaca, Gaziantep’e düşen füze parçalarının Ortadoğu’da büyütülen emperyalist-siyonist savaşın Türkiye sınırlarına kadar dayandığını açık biçimde gösterdiğine dikkat çekerek "Bu, bölgeyi ateşe atan emperyalist savaş politikalarının doğrudan sonucudur" dedi.

MSB açıklamasında geçen, sözkonusu füzeyi NATO'nun önlediği vurgusuna dikkat çeken Karaca, "Ülkedeki NATO üsleriyle ABD ve İsrail saldırganlığına en baştan beri lojistik ve istihbari destek veren AKP iktidarı, bu suçu gizleyip, şimdi 'İran'ın füzesini NATO önledi' diyerek emperyalistlerin çıkarlarını halkın çıkarları gibi meşrulaştırmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"NATO BİZİ TEHLİKEYE ATIYOR"

Sevda Karaca sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye’yi İran’a yönelik emperyalist saldırganlığın ortağı yapmak istiyorlar. Buna izin vermemeliyiz. Bu savaş; emperyalist-siyonist güçlerin bölgeyi yeniden paylaşma savaşından başka bir şey değildir.

Emperyalist güçlerin ve işbirlikçi bölgesel iktidarların yürüttüğü bu savaş, halkların güvenliğini değil; enerji yollarını, askeri üsleri ve bölgeyi yeniden paylaşma hesaplarını merkeze alıyor. Türkiye yıllardır NATO’nun askeri planlarının bir parçası haline getirildi. Ülkemizin toprakları üslerle, radar sistemleriyle, füze kalkanlarıyla bu savaş sahasının içine çekildi. Şimdi bu politikaların bedelini sınır kentlerinde, üslerin bulunduğu kentlerde yaşayan halk ödüyor.

Bugün Gaziantep’te yaşanan da tam olarak bunun sonucudur. Türkiye’nin ihtiyacı olan şey, emperyalist savaş bloklarının parçası olmak değil; halkların barışını savunan bağımsız bir politika izlemektir. Bu nedenle açık söylüyoruz: Türkiye’yi emperyalist savaş politikalarının ileri karakolu haline getiren tüm askeri anlaşmalar iptal edilmeli, NATO üsleri kapatılmalı; ülke halkını hedef haline getiren bu savaş düzenine son verilmelidir. Saray rejiminin emperyalist-siyonist saldırganlığa yedeklenme hesaplarının bedelini halkımız ödemeyecek!

Ama bunun için yapmamız gereken en temel şey, bu savaşa dur demek, sarayın savaş politikalarına hep birlikte karşı çıkmak ve emperyalistlerin bölgeye yönelik saldırganlığına karşı bölge halklarıyla birlikte mücadele etmektir.

Bunu yapabiliriz. Bütün Gaziantep halkına da sözümüz budur: Emperyalistlerin çıkarlarına hizmet eden bu savaşta NATO bizi koruyan değil, tam tersine bizi tehlikeye atan bir rol oynuyor. Hep birlikte NATO'ya hayır sözünü büyütmeli, haydut ABD, barbar İsrail'e karşı halkın gücünü göstermeliyiz!"