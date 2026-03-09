İran’dan İsrail’e yeni füze saldırısı: Sirenler çaldı, yaralı var

İsrail’in merkezine yönelik İran füzelerinin fırlatılmasının ardından kısa süre içinde kuzey bölgelerinde de erken uyarı sirenleri devreye girdi.

İsrail ordusu, İran tarafından kuzey İsrail’i hedef alan yeni füze atışlarının tespit edildiğini açıkladı.

Bunun üzerine Celile bölgesi ve Hayfa’da hava saldırısı sirenleri çalmaya başladı.

İsrail’in merkezinde bazı noktalara füze veya şarapnel parçalarının düştüğüne ilişkin henüz doğrulanmamış ilk bilgiler paylaşıldı.

Yetkililer, saldırı sonrası bölgede yaşayanlara sığınaklardan çıkabileceklerini bildirdi.

İsrail’in acil yardım servisi Magen David Adom, Rişon Lezion kentinde 40’lı yaşlarında bir kadının şarapnel parçaları nedeniyle yaralandığını açıkladı.

Sağlık ekipleri, kadının başından yaralandığını ve tedavisinin sürdüğünü belirtti. Yaralanmanın, füzenin düşmesi sonucu etrafa saçılan taş parçalarının kadına isabet etmesi nedeniyle meydana geldiği bildirildi.

İsrail’in Channel 12 televizyonunun haberine göre, hava savunma sistemlerinin imha ettiği füzelerin parçaları en az üç farklı bölgede yere düştü.