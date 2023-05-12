Sevilay Yılman o 'montaja' isyan etti: 'İyice çamurlaştılar, iğrençleştiler!'

Yayınlanma: 12.05.2023 - 19:53

Güncelleme: 12.05.2023 - 19:54

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için 48 saatten az bir süre sonra sandık başına gidecek. Seçime saatler kala sosyal medyada montaj ve algı çalışmalarıyla hedef alınan gazeteciler, yaratılan algı çalışmalarına tepki gösterdi.

'YUH OLSUN'

Fatih Portakal, Sevilay Yılman, Şirin Payzın ve Nevşin Mengü'nün isminin yer aldığı montajla oluşturulmuş bir Whatsapp görselini alıntılayan Sevilay Yılman, ''İyice çamurlaştılar... İğrençleştiler! Fatih Portakal dışında adı geçen Nevşin’in ya da Şirin Payzın’ın telefonları bile yok rehberimde. Photoshop ile hazırladıkları görselle, “Algı ekibi kurduğumuzu” söyleyerek algı yapmaya çalışıyorlar. Allah sizi bildiği gibi yapsın! Ne yaptınız siz bu ülkeye ki bu kadar korkuyor ve montajlarla, photoshoplarla, yalanlarla, iftiralarla paçayı kurtarmaya çalışıyorsunuz! Gobbels’i yattığı yerde ters çeviren bu dezenformasyonlarla nereye kadar gideceksiniz kardeşim? Hiç mi korkmuyorsunuz bu alçaklıklarınızın, kötülüklerinizin birgün gelip de çocuklarınızın ayağına dolaşmasından? Nasıl müslümanlarsınız siz? Nasıl dindarlarsınız? Yuh olsun!'' ifadelerini kullandı.

İyice çamurlaştılar…



İğrençleştiler!



Fatih Portakal dışında adı geçen Nevşin’in ya da Şirin Payzın’ın telefonları bile yok rehberimde.



Photoshop ile hazırladıkları görselle, “Algı ekibi kurduğumuzu” söyleyerek algı yapmaya çalışıyorlar.



Allah sizi bildiği gibi yapsın!



Ne… pic.twitter.com/W00tgsoNlk — Sevilay Yılman (@sevilayyaziyor) May 12, 2023

Yılman'ın ifadelerini alıntılayan Fatih Portakal da söz konusu montaja, ''Vay arkadaş ne korkutmuşuz'' diyerek, tepkisini dile getirdi.