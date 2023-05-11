Fahrettin Koca'dan, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a 'istifa' çağrısı: 'Bir kişinin bile kan vermesini etkileyebilecek bir algıya sebep olabiliyorsak...'

Yayınlanma: 11.05.2023 - 12:45

Güncelleme: 11.05.2023 - 12:54

Kahramanmaraş merkezki depremlerin 4.gününde Kızılay'ın deposundaki çadırları ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği ve Türk Eczacıları Birliği'ne sattığı ortaya çıkan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a yöneltilen istifa çağrılarına bir yenisi daha eklendi.

''GEREĞİNİ YAPMALIYIZ''

Dün Üsküdar'da gençlerle bir araya gelen Fahrettin Koca, kendisine yöneltilen 'Kızılay'ın çadır satmasına' ilişkin soruya yönelik, "Kızılay hizmet ediyor. Eyvallah. Bunda hiç şüphe yok. Gerçekten çok çalışan fedakar, cefakar kardeşlerimizin olduğunu biliyoruz. Ve memleketin bütün hastalarının sadece kan sorununu organize etmiş olması bile çok önemli bir ihtiyaç. Ama bazen algılar olguların önüne geçiyor. Ve biz bu algıya sebep veriyor isek gereğini yapmalıyız." dedi.

''ORADA DURMAMALIYIZ''

Sağlık Bakanı Koca açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Bir kişinin bile kan vermesini, bir vatandaşımızın bile kan vermesini, kan ihtiyacı için kan vermesini etkileyebilecek bir algıya sebep olabiliyorsak, biz orada durmamalıyız. Kanaatim bu."