Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi üzerine trollerin 'algı' operasyonları başladı: 'Kötü kurgu, otur sıfır'
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin seçime 3 gün kala Cumhurbaşkanı adaylığı yarışında olmayacağını duyurmasıyla ülkenin gündemi değişti. Ani değişen gündemle sosyal medyada algı operasyonuna başlayan trollerin, aynı dilde yaptıkları paylaşımlar, kullanıcıların tepkisine yol açtı.
Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce bugün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini kamuoyuyla paylaştı. Gündeme oturan haberin ardından sosyal medyada algı operasyonları başladı.
Muharram İnce'nin adaylıktan çekildiği ilk andan itibaren bütün güçlerini “seçim sonuçlarını etkileyecek dezenformasyonlar üretmeye” harcayan trollerin aynı dil ve amaçtaki paylaşımlarına tepki yağdı.
İktidara yakınlığıyla bilinen ve sosyal medyadaki algı operasyonları ile tanınan Yeni Şafak muhabiri Taha Hüseyin Karagöz, sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:
Memleket Partisi'nden bir dostumun sözlerini aynen aktarıyorum;
"Selam Taha geçirdiğimiz birkaç haftayı tahmin bile edemezsin. Bize bunları yaşatanları asla unutmayacağız. Elbette er ya da geç hesabını soracağız. Kasetle geldiler ama kasetle kazanamayacaklar"
Sosyal medyada 'kulis bilgisi' filtresi görünümüyle paylaşılan bilgiler, hesapların eş zamanlı olarak benzer paylaşımları ürettiğinin anlaşılmasıyla patladı.
İşte kullanıcılardan trollere gelen tepkiler;
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