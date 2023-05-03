Cumhur İttifakı'nın seçim iradesini hedef alan mesajları kamuoyunda büyük tepki çekti: Darbe algısı

Yayınlanma: 03.05.2023 - 10:28

Güncelleme: 03.05.2023 - 10:28

Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimine doğru gidiyor. Yurttaşlar demokratik hakları olan oy kullanmak için gün sayıyor. Ancak son günlerde Cumhur ittifakı eriyen oyları karşısında kutuplaştırıcı bir dil kullanıyor. Sandık güvenliğini sağlamakla görevli polis ve jandarmanın bağlı olduğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun seçimin olacağı 14 Mayıs'ı, 15 Temmuz darbe girişimiyle bir saymasının ardından başlayan tartışma AKP'li isimlerin art arda yaptığı darbe imalı konuşmalarla alevlendi. Seçimlerin "İşgalcilere karşı istiklal mücadelesi" olarak tanımlanmasına siyasilerden yurttaşlara kadar pek çok kişi sosyal medyadan eleştirdi. Yapılmaya çalışılan bu darbe algısını kınadı.

İşte iktidarın konuyla ilgili tartışma çıkaran sözleri:

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: SİYASI DARBE GİRİŞİMİDİR

15 Temmuz, fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs 2023, Türkiye’yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturabilecek siyasi darbe girişimidir. Tayyip Erdoğan gitsin diyenler kim gelsin diyor? FETÖ. Nereye gelecek FETÖ ? Devletin tekrar başına gelecek.

AKP GENEL BAŞKANVEKİLİ BİNALİ YILDIRIM: BU İSTİKLAL MÜCADELESİDİR

Bu seçimler işgalcilere karşı istiklal mücadelesi verenlerin seçimidir. Sözümün arkasındayım. Bu sefer ilave destek istiyoruz.

HÜDA PAR GENEL BAŞKANI ZEKERİYA YAPICIOĞLU: KENDİNİZİ HAZIRLAYIN

Eğer fark az olursa inşallah diyoruz ki birinci turda bitecek ama fark az olursa şimdiden kendinizi hazırlayın. Bütün hileleri yapacaklar ama kaybedeceklerinde onlar hile yaptı diyecekler.

MHP LİDERI DEVLET BAHÇELİ: BİZ BİR YERE GİTMİYORUZ

Münafık muhterislere sesleniyorum, nereye geliyorsunuz? Nasıl geliyorsunuz? Kiminle gelmeyi düşlüyorsunuz? Biz bir yere gitmiyoruz, gitmeyi aklımızdan geçirmiyoruz, hatta geleceğiniz varsa göreceğiniz de var diyoruz."

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN: MİLLET SANDIKLARI MEZAR EDECEK

Kandil'in desteği ile beraber bu ülkede cumhurbaşkanı olacak. Benim milletim Kandil'den aldığı destekle cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez. Bay bay Kemal, 14 Mayıs'ta bu millet sana sandıkları mezar edecek.

Bay bay Kemal, senin arkadaşın Kandil. 14 Mayıs'ta bu aziz millet, sevgili vatandaşlarım sana sandıkları mezar edecek. Buna hazır mıyız?

KILIÇDAROĞLU: DARBEYİ SİZ YAPIYORSUNUZ

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı’da yurttaşlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “darbe” açıklamalarına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “İktidar değişirse sözde darbe oluyormuş, darbeyi siz yapıyorsunuz. Yargıda adalet yok” dedi.

MUHALEFET, İKTİDARIN HALKI KORKUTMAYA ÇALIŞTIĞINI SÖYLEDİ

'KAYBETSEK DE GİTMEYİZ' DİYORLAR

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, AKP'nin açıklamaları için "Tırnaklarını geçirerek koltuğa sıkı sıkı yapışsalar da kaybedecekler ve o koltukları terk edecekler" dedi. Nazlıaka sözlerine şöyle devam etti: "AKP Hükumeti seçime sayılı günler kala yaptığı açıklamalarla tansiyonu yükseltmeye çalışıyor. Kaybetsek de gitmeyiz algısı yaratmaya çalışıyor. Ülkemizi tam bir felakete sürüklediler. “Çözerse AKP çözer” anlayışını hakim kılmaya çalışıyorlar. 21 yıldır neden çözmediler o zaman? Ellerini tutan mı vardı? Bizi PKK ile yan yana getirme çabaları nafile biz asla terör örgütü ile yan yana gelmedik gelmeyiz. Biz ne kandık, ne kandırıldık ne de terör örgütleri ile ilişki kurduk."

KARARSIZ KİTLEYE OYNUYOR

Siyasal İletişim Danışmanı Suat Özçelebi ise iktidarın bu söylemlerinin arkasında ekonomik krizin yattığını söyledi. Özçelebi "Millet İttifakı’nın seçmende büyük ilgi gören pozitif dili ve vaat setlerine, ekonomik sorunları çözebilirler algısının tutmasını, kendisi için bir “kara deliğe” dönüşmüş ekonomik krizin konuşulmasını önlemek için yapıyorlar" dedi. Özçelebi sözlerine şöyle devam etti: "Kutuplaştırma aparatı ile kendi seçmenini konsolide etmeye, kararsız kitleye karşı da Millet İttifakı’nı ülke ve seçmen için bir tehdit gibi konumlandırmaya çalışıyor. ‘Ülkeyi yönetemezler yönetirlerse bugünleri de ararlar’ algısı yaratmaya çabalıyor. İktidar son 10 güne bir gerilim atmosferinde girmek istiyor."

SOYLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Bakan Süleyman Soylu'nun, seçimi siyasi darbe olarak ifade etmesine "Seçimlere darbe diyen bir meczupla karşı karşıyayız" tepkisini gösterdi. Ağbaba, "Hâlâ İstanbul seçimlerinden ders alabilmiş değiller! İnsanları korkutarak sindirerek kaybettikleri seçimi geri çevirmeye çalışıyorlar. Konuşmaya devam etsinler. Onlar böyle konuştukça her gün oyumuz artıyor" ifadesini kullandı. HDP, Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ömer Faruk Gergerlioğlu ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.