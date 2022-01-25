Son anket açıklandı: Cumhur İttifakı son bir yılın en düşük seviyesinde!

AKP OY KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR

Şubat ayında 36,0 ile 2021 yılının en yüksek oy oranını yakalayan AKP'nin 2021’in Temmuz ayına kadar 5,4 puan oy kaybettiği gözlemlendi. Temmuz ayı sonrasında yatay devam eden AKP oy oranının Aralık 3 Haftasında toparlanarak 31,2’ye çıktığı ancak sonraki aylarda yeniden düşüş eğilimi göstererek 30,1’e kadar gerilediği görüldü.

Bu oran AKP'nin son bir yıl içerisinde aldığı en düşük oy oranıydı.

AKP'deki düşüşün aksine Cumhuriyet Halk Partisi’nde benzer aylarda yükseliş hâkimdi. Mart 2021 24,1 puan ile en düşük oy oranını elde eden CHP, Temmuz ayına kadar oy oranını 4,1 puan artırmayı başardı. Son haftalarda oy oranında yeniden artış oranı olan CHP ile AKP arasındaki puan farkının son bir yılın en düşüğü olması dikkat çekti. Son haftaki araştırmada fark 1,2 puandı.