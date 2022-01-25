Son anket açıklandı: Cumhur İttifakı son bir yılın en düşük seviyesinde!
Aksoy Araştırma tarafından haftalık olarak yapılan Türkiye Monitörü araştırmasına göre Cumhur İttifakı’nın oy oranı %38 ile son bir yılın en düşük seviyesine geriledi.
Aksoy Araştırma tarafından hazırlanan ve seçmenin nabzını anlık ölçen Türkiye Monitörü araştırmasının 2022 Ocak 3 Hafta sonuçları açıklandı. Araştırmada dikkat çeken bulguların başında partilerin oy oranları yer aldı.
AKP OY KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR
Şubat ayında 36,0 ile 2021 yılının en yüksek oy oranını yakalayan AKP'nin 2021’in Temmuz ayına kadar 5,4 puan oy kaybettiği gözlemlendi. Temmuz ayı sonrasında yatay devam eden AKP oy oranının Aralık 3 Haftasında toparlanarak 31,2’ye çıktığı ancak sonraki aylarda yeniden düşüş eğilimi göstererek 30,1’e kadar gerilediği görüldü.
Bu oran AKP'nin son bir yıl içerisinde aldığı en düşük oy oranıydı.
AKP'deki düşüşün aksine Cumhuriyet Halk Partisi’nde benzer aylarda yükseliş hâkimdi. Mart 2021 24,1 puan ile en düşük oy oranını elde eden CHP, Temmuz ayına kadar oy oranını 4,1 puan artırmayı başardı. Son haftalarda oy oranında yeniden artış oranı olan CHP ile AKP arasındaki puan farkının son bir yılın en düşüğü olması dikkat çekti. Son haftaki araştırmada fark 1,2 puandı.
SEÇMEN DOLARIN DÜŞTÜĞÜNÜ DÜŞÜNMÜYOR
Türkiye Monitörü 2022 Ocak 3 Hafta araştırmasında gündeme paralel olarak da sorular yer aldı. AKP'nin doların düşüşünü başarı olarak göstermesine karşın seçmen farklı görüşte bulundu.
Araştırmaya katılanların %73,8’i doların mevcut seviyesini çok yüksek/yüksek olarak değerlendirdi. Benzer şekilde AKP seçmeni de doların şu anki seviyesinden memnun olmadığını dile getirdi.
AKP seçmeninin %62,5’i doların mevcut seviyesi için çok yüksek/yüksek dedi.
VATANDAŞ TEMEL İHTİYACINI BİLE KARŞILAYAMIYOR
Araştırmaya katılanlara temel ihtiyaçlarının ne kadarını karşılayabildiği 5’li cetvel olarak soruldu.
Katılımcıların %65,1’i temel ihtiyaçlarının birazını ve birazından azını rahat bir şekilde karşılayabildiğini belirtti. Temel ihtiyaçlarının hiçbirini rahat bir şekilde karşılayamadığını belirten seçmenin oranı %17,2’ydi.
Araştırmada temel ihtiyaçlarının çoğunu/tamamını rahat bir şekilde karşılayabildiğini belirten seçmenin oranı %17,4 oldu.
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