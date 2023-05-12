Şeyhlerden Erdoğan'a destek: 'Camiler çoğaldı'

Yayınlanma: 12.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.05.2023 - 03:00

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 2 gün kala yurtdışında bulunan şeyh ve tarikatlar ortak bir açıklama yaptı. Müslüman Kardeşler örgütüne bağlı Dünya Müslüman Alimler Birliği başkanı ve Libya müftüsünün de aralarında bulunduğu 55 şeyh, Müslümanları seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP’yi desteklemeye davet etti.

Açıklamada Türkiye’nin G-20 ülkeleri arasına girdiğinden, elektrikli araba ve insansız hava araçlarının üretilmesinden bahsedilirken muhalefetin Türkiye ve İslam dünyası düşmanlarından destek aldığı iddia edildi.

‘CAMİLER ÇOĞALDI’

Açıklamada özetle şu ifadeler yer aldı:

Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dönemindeki politikasının Müslümanlara çok fayda sağladığı her takipçi tarafından bilinmektedir. Tesettürde ve diğer konularda dayatılan ısrarı kaldırdı, camiler ve Kuran hafızları çoğaldı.

Türkiye, uluslararası alanda güçlü bir aktör haline geldi ve G-20’ye girdi. Sağlık alanında kalkınma yaşadı, kendi elektrikli arabasını, zırhlı araçlarını, uçak gemisini ve insansız hava araçlarını üretti.

Karşı taraf (muhalefet), Türkiye ve İslam dünyası düşmanlarından aldığı desteği kimseden saklamıyor.

Bu seçimlerde oy kullanma hakkı olan Müslümanlar, Erdoğan ile partisinin ve onun bir bölümüne değindiğimiz seçkin reform projesi lehine oy kullanmalıdır. Bu hakka sahip olmayan Müslümanlar, Türkiye’deki kardeşlerine her biri elinden geldiğince mali, medya, siyasi ve diğer konularda destek vermeli ve Allah’a dua etmelidir.”