Seyit Torun'dan AKP'li vekil adayının 'Anıtkabir' hakaretine tepki: Yazıklar olsun

Yayınlanma: 25.04.2023 - 17:41

Güncelleme: 25.04.2023 - 18:13

AKP Ordu milletvekili adayı İbrahim Ufuk Kaynak’ın geçmişte yaptığı bir paylaşımda Anıtkabir ve İsmet İnönü’ye hakaret ettiği ortaya çıktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, sosyal medya hesabından Kaynak’ın hakaret ettiği sözleri paylaşarak tepki gösterdi.

Torun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Anıtkabir’e küfreden bu hadsiz, AKP’nin Ordu Milletvekili adayı. Yazıklar olsun. Yerli ve milliyiz diyenlerin gerçek yüzü budur. AKP bu adayı kendisine yakıştırabilir ama Ordu halkı bu ahlaksızlığı kabul etmez.”

Anıtkabir’e küfreden bu hadsiz, AKP’nin Ordu Milletvekili adayı! Yazıklar olsun.



“Yerli ve milliyiz” diyenlerin gerçek yüzü budur! AKP bu adayı kendisine yakıştırabilir ama Ordu halkı bu ahlaksızlığı kabul etmez. pic.twitter.com/hbKDGkH4KW — Seyit Torun (@Seyit_TORUN) April 25, 2023

Kaynaklı, sosyal medyada tepki çeken paylaşıma ilişkin ise henüz bir açıklama yapmadı.