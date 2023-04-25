Seyit Torun'dan AKP'li vekil adayının 'Anıtkabir' hakaretine tepki: Yazıklar olsun
CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, AKP'nin Ordu milletvekili adayı İbrahim Ufuk Kaynak'ın Anıtkabir'e hakaret ettiği paylaşımına tepki gösterdi.
AKP Ordu milletvekili adayı İbrahim Ufuk Kaynak’ın geçmişte yaptığı bir paylaşımda Anıtkabir ve İsmet İnönü’ye hakaret ettiği ortaya çıktı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, sosyal medya hesabından Kaynak’ın hakaret ettiği sözleri paylaşarak tepki gösterdi.
Torun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Anıtkabir’e küfreden bu hadsiz, AKP’nin Ordu Milletvekili adayı. Yazıklar olsun. Yerli ve milliyiz diyenlerin gerçek yüzü budur. AKP bu adayı kendisine yakıştırabilir ama Ordu halkı bu ahlaksızlığı kabul etmez.”
Anıtkabir’e küfreden bu hadsiz, AKP’nin Ordu Milletvekili adayı! Yazıklar olsun.— Seyit Torun (@Seyit_TORUN) April 25, 2023
“Yerli ve milliyiz” diyenlerin gerçek yüzü budur! AKP bu adayı kendisine yakıştırabilir ama Ordu halkı bu ahlaksızlığı kabul etmez. pic.twitter.com/hbKDGkH4KW
Kaynaklı, sosyal medyada tepki çeken paylaşıma ilişkin ise henüz bir açıklama yapmadı.
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