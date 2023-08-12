Akbelen’de seyyar tuvaletlere jandarma engeli! 2 gözaltı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Akbelen Ormanı‘nda nöbet tutan vatandaşlara gönderilen seyyar tuvalet jandarma tarafından engellendi. Seyyar tuvaleti nöbet alanına taşımak isteyen çevrecilere sert müdahalede bulunuldu.

ANKA
Yayınlanma: 12.08.2023 - 22:17
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Muğla’nın Milas ilçesinde YK Enerji’nin madencilik faaliyetleri için Akbelen Ormanı’ndaki ağaçların kesilmesini engellemek isteyen ilçede yaşayan köylüler, çevreciler ve birçok sivil toplum örgütleri nöbet tutmaya devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Akbelen’deki direniş alanına gönderilen seyyar tuvaletlerin alana girişi bölgedeki kolluk kuvvetleri tarafından engellendi. Seyyar tuvaletleri nöbet alanına almaya çalışanlara, kolluk kuvvetleri tarafından sert müdahale edildi. Gözaltına alınanlar oldu.

Akbelen Yuvamız Vermeyeceğiz isimli Twitter hesabı, yayınladığı bir video ile şu notu düştü:

“Nöbet alanı için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Akbelen’e gönderilen seyyar tuvaletlerin alana girişi Belediyenin yetkisi altındaki alanda yetki aşımıyla kaymakamın talimatını uygulayan kolluk tarafından engelleniyor. En temel ihtiyacımızı engelliyorsunuz!”


Akbelen Ormanı akbelen

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