Sezgin Baran Korkmaz: Süleyman Soylu 50 milyon dolarlık borcun silinmesini istedi

Yayınlanma: 07.09.2024 - 14:32

Güncelleme: 07.09.2024 - 14:40

Kara para akladığı iddiasıyla hakkında dava açılan ve şu anda yurtdışında bulunan Sezgin Baran Korkmaz, eski İçişleri Bakan'ı Süleyman Soylu'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İnan Kıraç’dan alacağı 60 milyon doları almak için verdiği çabalardan bahseden Korkmaz, Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklamalarda “İnan Kıraç’a hacze gideceğimi söyledim. Bakan Soylu bu borcu silmem gerektiğini ve hisseleri bedelsiz şekilde İnan Kıraç’a vermem gerektiğini bana söyledi” ifadelerini kullandı.

“İNAN KIRAÇ BENİ ERDOĞAN’A ŞİKAYET ETTİ”

Korkmaz, “Kıraç Holding’in yüzde 45 hissesi, Nahum ailesindeydi. İnan Kıraç ile Nahum ailesi arasında sorun vardı. İnan Kıraç, Nahum ailesi ile anlaşamadığını, benim dışarıdan bir kişi olarak Nahum ailesindeki hisseleri almamı, daha sonra o hisseleri benden alacağını söyledi. Ben de kabul ettim. Nahum ailesi ile görüştüm. Kıraç’a Holding’in yüzde 45 hissesini 60 milyon dolara aldım. Daha sonra İnan Kıraç’tan paramı istedim ama kendisi buna yanaşmadı. Ben de alacağıma karşılık İnan Kıraç hakkında ihtiyati haciz kararı aldırdım. Bunun üzerine İnan Kıraç, Sayın Erdoğan’a gidip Sezgin Baran Korkmaz’ın kendisine çökmeye çalıştığını anlatmış ve Erdoğan da dosyayı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e vermiş. Abdülhamit Gül, dosyayı inceletmiş ve Erdoğan’a dosyanın ticari bir alacak verecek meselesi olduğunu belirtmiş. Daha sonra birileri Erdoğan’a bu işin içinde çökme meselesi olduğunu söyleyerek, bu işin İçişleri Bakanı’nın görevine girdiğini söylemiş ve Erdoğan dosyayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya vermiş” ifadelerini kullandı.