Sezgin Baran Korkmaz ve Cihan Ekşioğlu paylaşımlarına erişim engeli!

Sezgin Baran Korkmaz ve Cihan Ekşioğlu ile beraberindekilere yönelik operasyona ilişkin haber içeriklerine dair 7. Sulh Ceza Hakimliği erişim engeli kararı aldı.

Hakimlik toplamda 710 haber içeriğinin kaldırılması ve erişimin engellenmesine karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, 16 Ekim’de Sezgin Baran Korkmaz ve Cihan Ekşioğlu’nun da aralarında bulunduğu toplam 7 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

5 GÖZALTI

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Tefecilik”, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan isimler şöyle:

Cihan EKŞİOĞLU, Şaban KAYIKÇI, Şaban ŞENDİL, Melike YÜKSEL, Sinan Görkem GÖKÇE.