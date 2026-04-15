Sezgin Tanrıkulu, AKP'li İBB Başkanları döneminde yapılan ihaleleri TBMM gündemine taşıdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin AKP'li belediye başkanları döneminde gerçekleştirilen ihalelerin münferit usulsüzlük iddialarıyla sınırlı olmadığını, sistematik bir ihale yapısının varlığına işaret ettiğini ileri sürdü.

Tanrıkulu, kamu kaynaklarının hangi şirketlere, hangi yöntemlerle ve hangi maliyetlerle aktarıldığının tüm boyutlarıyla ortaya konulması gerektiğine işaret ederek, Recep Tayyip Erdoğan, Ali Müfit Gürtuna ve Kadir Topbaş dönemlerine ilişkin olarak şu soruları yöneltti:

"YILLARA GÖRE DAĞILIMI NASILDIR?

-Bu dönemlerde en fazla ihale alan ilk 50 şirket hangileridir? Bu şirketlerin aldığı ihale sayısı ve toplam bedel nedir? Bu şirketler arasında kamuoyunda tekrarlayan yüklenici olarak öne çıkanlar hangileridir?

-Açık ihale, belli istekliler arasında ihale, pazarlık usulü ve doğrudan temin yöntemlerinin oranı nedir? 21/b pazarlık usulü ile yapılan ihalelerin sayısı ve toplam tutarı nedir? Doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımların toplam büyüklüğü nedir?

-Bu dönemlerde verilen: en yüksek bedelli 20 ihale en düşük bedelli 20 ihale hangileridir? Bu ihaleleri kazanan şirketler hangileridir?

-İBB iştirakleri üzerinden alınan ihalelerin sayısı ve tutarı nedir? Bu iştiraklerin aldığı işleri alt yüklenicilere devretme oranı nedir? Alt yüklenici firmalar hangileridir?

-5216 sayılı Kanun kapsamında ihalesiz devredilen işletme hakları nelerdir? Bu haklar hangi şirketlere verilmiştir? Bu şirketlerin üçüncü kişilere devrettiği işler nelerdir?

-Sayıştay raporlarında yer alan ihale usulsüzlüklerinin toplam sayısı nedir? Bu bulgularla ilgili kaç idari işlem yapılmıştır? Kaç soruşturma açılmıştır?

-Kaç ihaleye tek firma katılmıştır? Rekabet oluşmayan ihalelerin toplam tutarı nedir? İhalelerde yaklaşık maliyet ile gerçekleşen bedel arasındaki farklar ne kadardır?

-İhale alan şirketlerin ortaklık yapıları incelenmiş midir? Bu şirketlerin kamu yöneticileri veya siyasi aktörlerle bağlantıları araştırılmış mıdır?

-Kamu zararı tespit edilen ihale usulsüzlükleri nedeniyle oluşan kamu zararı ne kadardır? Bu zararların tahsiline yönelik işlem yapılmış mıdır?

"İPTAL EDİLEN İHALELER HANGİ GEREKÇELERLE YENİDEN YAPILDI"

-Aynı şirketin bir yıl içinde kazandığı ihale sayısında üst sınır var mıdır? Belirli şirketlerin toplam ihale hacmi içindeki payı yüzde kaçtır? İlk 10 şirket toplam ihale hacminin ne kadarını oluşturmaktadır?

-Pazarlık usulü (21/b) ihalelerde davet edilen firmalar nasıl belirlenmiştir? Bu firmaların tekrar etme oranı nedir? Sürekli davet edilen çekirdek firma listesi var mıdır?

-Yaklaşık maliyetlerin belirlenmesinde kullanılan yöntemler nelerdir? Yaklaşık maliyet ile ihale bedeli arasındaki farkın yüzde 1’in altında olduğu ihale sayısı kaçtır? Bu durum rekabet eksikliği göstergesi olarak değerlendirilmiş midir?

-Kaç ihale iptal edilmiştir? İptal edilen ihaleler hangi gerekçelerle yeniden yapılmıştır? İptal sonrası aynı firmaların ihaleyi kazandığı durumlar var mıdır?

-İhaleyi alan şirketlerin işi alt yüklenicilere devretme oranı nedir? Alt yüklenici firmalar ile ana yükleniciler arasında ortaklık ilişkisi var mıdır? Aynı alt yüklenicinin farklı ana yükleniciler üzerinden iş aldığı durumlar tespit edilmiş midir?

-İSPARK, İSTAÇ ve KİPTAŞ gibi iştirakler üzerinden yapılan alımların toplam büyüklüğü nedir? Bu iştiraklerin doğrudan ihale dışı alım yaptığı durumlar var mıdır? Bu yöntemle ihale mevzuatının dolanıldığı tespit edilmiş midir?

-Doğrudan temin limitlerinin altında kalmak amacıyla işlerin bölündüğü tespit edilmiş midir? Aynı işin parçalara ayrılarak farklı tarihlerde alındığı durum sayısı kaçtır?

-İç denetim birimleri bu ihaleleri denetlemiş midir? Tespit edilen eksiklikler raporlanmış mıdır? Bu raporlar doğrultusunda işlem yapılmış mıdır?

-Uluslararası ihaleye çıkılan iş sayısı kaçtır? Yabancı firmaların kazandığı ihale sayısı nedir? Bu ihalelerde rekabet düzeyi nasıldır?

-İhale sonrası sözleşme bedeli artırılan iş sayısı kaçtır? Bu artışların toplam maliyeti nedir? Yüzde 20’nin üzerinde artış yapılan ihaleler hangileridir?

-21/b kapsamında yapılan ihalelerde ivedilik gerekçesi nasıl oluşturulmuştur? Bu gerekçelerin sonradan denetimi yapılmış mıdır?

-İhale komisyonlarında görev alan kişiler kimlerdir? Aynı kişilerin tekrar eden şekilde komisyonlarda görev aldığı durumlar var mıdır?

-İhale alan şirketlerin vergi borcu olup olmadığı kontrol edilmiş midir? SGK borcu olan firmalara ihale verilmiş midir?

-İhale süreçlerinden kaynaklanan toplam kamu zararı kalem kalem nedir? Bu zararlar için rücu işlemi yapılmış mıdır?

-Tüm ihalelerin kamuya açık veri tabanı mevcut mudur? İhale verilerinin makine okunabilir formatta paylaşılması planlanmakta mıdır?"