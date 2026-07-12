Sezgin Tanrıkulu’ndan enflasyon tepkisi: '200 liraya bir çorba bile içemiyoruz'

CHP Diyarbakır Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, ekonomik kriz ve alım gücündeki düşüşe ilişkin yaptığı açıklamada, 200 liralık banknotun satın alma gücündeki değişimi örneklerle anlattı.

"200 lira artık bir çorba almaya yetmiyor"

200 liralık banknotun 1 Ocak 2009'da tedavüle girdiğini hatırlatan Tanrıkulu, o dönemde aynı parayla çok daha fazla ürün alınabildiğini söyledi.

Tanrıkulu, "2009 yılında Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi iktidardaydı. 200 lira 1 Ocak 2009 yılında tedavüle girdi. O dönemde bir kase çorbayı 4 liraya içiyorduk. Şimdi ise 200 liraya bir çorba bile içemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"50 KASE ÇORBA, 5 GRAM ALTIN, 132 DOLAR ALINABİLİYORDU"

2009 yılında 200 liranın satın alma gücüne dikkat çeken Tanrıkulu, aynı parayla 50 kase çorba içilebildiğini, 5 gram altın ya da 132 dolar alınabildiğini belirtti.

Ekonomide yaşanan değişimin yurttaşın cebine doğrudan yansıdığını savunan Tanrıkulu, "2009 yılında 200 lirayla tam 50 kase çorba içebiliyorduk. Beş gram altın alabiliyorduk. 132 dolar alabiliyorduk. Ama şimdi bir çorbayı içemiyoruz 200 liraya" dedi.

"NASIL YOKSULLAŞTIĞIMIZIN GÖSTERGESİ"

Tanrıkulu, açıklamasında ekonomik tabloyu eleştirerek, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin geldiği nokta bu. Bizi getirdiği nokta bu. Nasıl yoksullaştığımızı, cebimizden paraların nasıl çalındığını göstermek açısından bu çorba örneğini verdim. Şimdi 200 liraya bir çorba içemiyoruz" ifadelerini kullandı.