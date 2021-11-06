SGK açıklarında rekor: Kılıçdaroğlu değil Erdoğan batırdı

06 Kasım 2021 Cumartesi, 10:16

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu CHP Grubu Sözcüsü Ünal Demirtaş, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda, Çalışma Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesi üzerine bir konuşma yaptı.

Konuşmasında Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK), iyi yönetilmediği için çıkmaza sürüklendiğini söyleyen Ünal Demirtaş; “Biz SGK daha iyi yönetilirse elbette bundan memnun oluruz. Bütün vatandaşlarımız SGK kurumu şemsiyesi altına girsin, kimse emeklilikte yaşa takılmasın, emeklilerimiz bir Avrupalı kadar iyi maaş alsın isteriz. Ancak SGK aynen Türkiye gibi, iyi yönetilemediği için bu gün bir çıkmaza sürüklenmiştir” dedi.

CHP’li Ünal Demirtaş konuşmasında şunları ifade etti:

SGK’YI ERDOĞAN BATIRDI: Özellikle son üç yılda ki tek adam yönetiminde, SGK’nın mali yapısı çok daha fazla bozulmuştur. Rakamlar bunu göstermektedir. SGK’nın mali yapısının nerden nereye geldiğine baktığımızda, Genel başkanımızın SGK Genel Müdürü olduğu 7 yıllık dönem ile ilgili bir gerçek dışı beyanlarla bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Sayın Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun dönemi ile Ak Parti Genel Başkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan dönemini bir karşılaştırma yapalım.

Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürü olduğu 1992-1999 dönemi yani 7 yıllık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun “toplam açığı 4,6 milyar lira” olmuş, Sayın Erdoğan döneminde ise açıklar her geçen yıl artmış ve 2020 yılında rekor kırarak 69 Milyar 469 milyonTL. olmuştur. Sayın Erdoğan’ın başbakan ve cumhurbaşkanı olduğu ,19 yılda ise SGK’nın toplam açığı ise 449 milyar lira olmuştur. Yani SGK, Sayın Erdoğan döneminde, Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu döneminden tam 94 kat daha fazla açık vermiş. Yılları toplam olarak kıyaslamak doğru olmayabilir diyelim.

Bu halde Sayın Erdoğan’ın ilk 7 yılına baktığımızda, (2003-2009 yılları) verdiği açık 146 milyar lira. Yani Sayın Kılıçdaroğlu döneminden 31 kat daha fazla açık verilmiş. Sayın Erdoğan’ın son 7 yılına baktığımızda (2014-2020 yılları) verdiği açık ise toplam 204 milyar lira. Yani Sayın Erdoğan döneminde, Sayın Kılıçdaroğlu döneminden tam 44 kat daha fazla açık verilmiştir.

Neresinden tutsanız üzerinde düşünülmesi gereken bir tablo. Dolar bazında rakamları karşılaştırsak yine sonuç değişmiyor. O günkü kur üzerinden Sayın Kılıçdaroğlu’nun döneminde SGK’nın verdiği açık 21,2 milyar dolar, Sayın Erdoğan döneminde ise 202 milyar dolar .Yani dolar bazında Erdoğan döneminde tam 10 kat açık verilmiş.

Yani yukarıdan da baksanız, aşağıdan da baksanız, ortadan da baksanız, yandan da baksanız rakamlar ortadadır. Bu durumda SGK’yı batıran Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu değil, sizin Genel Başkanınız Sayın Erdoğan’dır.

TOPLU İĞNE UCU KADAR HATA BULAMADILAR: Kendi döneminde son derece başarılı bir genel müdürlük yapan Genel Başkanımızın bir kuruşluk yanlışını bulabilmek için müfettiş ordusunu seferber ettiniz. Genel Başkanımız dönemi için 380 müfettişle, 200 kez denetleme yaptırdınız. Didik didik ettiniz. Ama boşa uğraştınız. Toplu iğne ucu kadar bir hata, bir eksiklik, bir yanlış bulamadınız. Bulamazsınız da.

SGK MALİ AÇIDAN ZOR AYAKTA DURUYOR: Aktif/Pasif Oranı da Sosyal Güvenliğin önemli parametrelerinden biridir. Genel Başkanımızın SGK Genel Müdürlüğünden ayrıldığı 1999 yılında aktif/pasif oranı ortalama 2.24, sizin iktidarı devraldığınız 2002 yılında ise ortalama 2.04, 2020 yılında ise ortalama 1.87. Oysa Stajyer ve kursiyer gibi gerçekte prim ödemeyen kesimler hariç tutulduğunda ise yani zorunlu sigortalılarda Aktif / Pasif oranı 1.69 düzeyinde kalmaktadır. Aktif/Pasif oranı sizin döneminizde düşmüş. Yani başarısız olmuşsunuz. Yani 1 emekliye 2 çalışan bile değil. Oysa Avrupa ülkelerinde 1 emekliye 4 çalışan düşmektedir. Aktif/pasif sigortalı oranının bu şekilde dramatik olarak azalması Sosyal Güvenlik sisteminin mali bakımdan ayakta durabilmesini zorlaştırmakta ve büyük risk oluşturmaktadır…

BÜTÇE TRANSFERLERİ 25 KATINA ÇIKTI: SGK’daki açıklar büyüdükçe, bütçeden yapılan transferler de artmış,2002’de yaklaşık 10 milyar TL olan “bütçe transferi” 2020’de 25 katına çıkarak, yaklaşık 249 milyar TL olmuştur. Bu transferler yapılmasın demiyoruz. Elbette yapılsın. Sosyal devletin bir gereğidir bunlar. Ancak SGK’ya yapılan bütçe transferleri rakamları da kurumun iyi yönetilmediğinin bir başka parametresidir.

10 MİLYON KİŞİNİN SOSYAL GÜVENLİĞİ YOK: İş ve çalışma hayatı ülkemizdeki en sorunlu alanlardan biridir. Sosyal Güvenlik doğumdan ölüme kadar 83 milyon vatandaşımızın tamamını doğrudan ilgilendiren çok önemli bir olgudur. Türkiye’nin imzaladığı 102 no’lu İLO sözleşmesi ve Anayasamızın 60’ıncı maddesindeki “Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir” düzenlemesi ile vatandaşlarımız için sosyal güvenlik alanında bir “koruma şemsiyesi” oluşturulmuştur. Ancak işsizliğin ve kayıtdışılığın çok yaygın olduğu ülkemizde ortalama 10 milyon vatandaşımız sosyal güvenlik şemsiyesinin dışındadır. 2021 yılı rakamı 9 MİLYON 500 bindir. Oysa 83 milyon vatandaşımızın tamamının sosyal güvenlik şemsiyesinin içinde olması gerekmektedir”

COVİD-19 KAÇ SAĞLIK ÇALIŞANI İÇİN MESLEK HASTALIĞI SAYILDI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçe görüşmelerinde Ünal Demirtaş, SGK verilerine göre kaç sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini sordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bu konudaki önergeleri neden cevaplamadığını ve rakamı neden gizlediğini de soran CHP’li Demirtaş, "Sizin verilerinize göre Covid-19 nedeniyle kaç sağlık çalışanı yaşamını yitirmiştir? Bu sağlık çalışanlarından kaçının yakınları yasal haklarını elde etmek için Bakanlığınıza başvuruda bulunmuştur? Bu başvurulardan kaçı Bakanlığınızca kabul edilmiştir? Talebi kabul edilen hak sahiplerine ne gibi yasal haklar verilmiştir? Ve yine bu hak sahiplerinden kaçı vazife malullüğü haklarından yararlandırılmıştır?” dedi.

Ünal Demirtaş, ayrıca Çalışma Bakanı’na, bütçe görüşmelerinde “Son üç yılda Sosyal Güvenlik Kurumunun toplamda ne kadarlık prim alacağı zaman aşımına uğramıştır?, "Yine, son üç yılda Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kaç gayrimenkul satılmıştır ve bu satışlardan toplamda ne kadar gelir elde edilmiştir?” sorularını yöneltti.