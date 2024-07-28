SGK, borçları her yıl açıklamalıydı

Yayınlanma: 28.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.07.2024 - 04:00

Yerel seçimleri kaybeden iktidar belediyelerin prim borçlarını gündeme getirirken zamanlama dikkat çekti. Emekli Mülkiye başmüfettişi Mahmut Esen, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile SGK’ye Prim Borcu Olan İşverenlerin Kamuoyuna Açıklanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine işaret etti. Mevzuata göre borçlu işverenlerin her yıl mart-haziran döneminde SGK’nin internet sitesinde kamuoyuna ilan edilmesi gerekiyor. Ancak böyle bir liste bulunamadı. Esen, ilan edilecek borcun taksitlendirilmiş ve kesinleşmemiş borçların da dikkate alınmaması gerektiğine de işaret etti. Esen, “Cumhurbaşkanı ile çalışma ve sosyal güvenlik bakanının sadece bazı belediyeleri kapsayan, dolayısıyla belediyeleri günah keçisi ilan eden açıklamalarında, konuya ilişkin mevzuat hükümlerine riayet edilmediği ve görevlerinin gereklerine aykırı hareket ettikleri görülmektedir” dedi.