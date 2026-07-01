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SGK 'güncelleme'ye gitti: Muayene katılım payına büyük zam

SGK 'güncelleme'ye gitti: Muayene katılım payına büyük zam

1.07.2026 10:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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SGK 'güncelleme'ye gitti: Muayene katılım payına büyük zam

Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesinde ödenecek katılım paylarına yüzde 250'ye yakın oranda zam yapıldı.

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Resmi Gazete'de 24 Mart 2013'te yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği"nin "Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı" başlıklı maddesinin birinci fıkrasında değişikliğe gidildi.

1 Ocak 2026'dan bu yana uygulanan tutarlarla karşılaştırıldığında yapılan zamlar şöyle:

İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında (devlet hastaneleri) katılım payı 26 TL'den 50 TL'ye çıkarıldı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt polikliniklerinde 26 TL'den 90 TL'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca üçüncü basamak hastane olarak sınıflandırılan Bakanlığa bağlı hastanelerde de aynı şekilde 26 TL'den 90 TL'ye çıktı.

Diş hekimliği fakülteleri bulunan devlet ve vakıf üniversite hastaneleri ile tıp fakülteleri bulunan devlet üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde katılım payı 26 TL'den 90 TL'ye yükseldi.

Tıp fakülteleri bulunan vakıf üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde ise 26 TL'den 100 TL'ye çıktı. İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında katılım payı 60 TL'den 100 TL'ye yükseldi.

AİLE HEKİMİNDE SEVK İNDİRİMİ SÜRÜYOR

Aile hekimi tarafından sevk edilen hastalarda uygulanacak katılım payının yüzde 50 indirimli tahsil edilmesi uygulaması yeni tebliğde de korundu.

10 gün içinde aynı branşta muaeyene katılım payı 6 kat artırıldı

Ayrıca 10 gün içinde aynı uzmanlık dalında farklı sağlık kuruluşuna başvurularda katılım payına 30 TL ek uygulanacak; bu tutar bir önceki düzenlemedeki 5 TL'lik ekten 6 kat artırılmış oldu.

BİRİNCİ BASAMAKTA ÜCRETSİZ HİZMETE DEVAM

Aile hekimleri başta olmak üzere birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayenelerden katılım payı alınmaması uygulaması değişmedi.

Tebliğde yapılan değişiklikler, bugün itibarıyla geçerli olacak.

İlgili Konular: #Sağlık #Katılım payı

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