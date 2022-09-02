SGK samanlık ihalesi yapacak!

02 Eylül 2022 Cuma, 12:07

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) mali tablonun geldiği vahim durumunu çarpıcı bir örnekle gözler önüne serdi.

Kurumun mali istatistiklerine göre AKP hükümetleri döneminde (2003-2021) bütçe açığının toplam 500 milyar lirayı bulduğunu belirten Tekin, "Sosyal güvenlik sisteminin mali açıdan sürdürebilirliğinin sıkıntıda olduğu artık gizleyemiyorlar. 'Açık ve kara delikleri’ kapatıyoruz, devrim yaptık diye sundukları sosyal güvenlik sisteminin samanlık satar hale geldiğini görüyoruz" diyerek Mersin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nün, eylül ayı içinde yapacağı 'samanlık' ihalesine dikkat çekti.

Kurumun internet sitesinde verilen ihale ilanının görselini paylaşan Tekin, “İhale ilanına göre, samanlık olarak kullanılan taşınmazın üçte bir hissesi 73 bin TL muhammen bedelle satışa sunulacak. AK Parti iktidarda. Görüyoruz ki 20 yıldır bu ‘açıkları’ kapatacak bürokrat, genel müdür henüz bulanamadı. Kim SGK’yı bu hale getirdi?" diye sordu.

KILIÇDAROĞLU DÖNEMİNİN 200 KATI

Tekin, daha sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun SSK yıllarını hatırlatarak, "Kemal Kılıçdaroğlu, görev yaptığı 1992 ila 1999 yıllarında SSK’nin toplam açığı 2,6 milyar, Oysa AKP iktidarı döneminde 2003 -2021 yılları arasında SGK’nın toplam 500 milyar, AKP’nin açığı, Kılıçdaroğlu döneminin yaklaşık 200 katı. Biz SGK daha iyi yönetilirse elbette bundan memnun oluruz. Ancak SGK aynen Türkiye gibi, iyi yönetilemediği için bugün samanlık satan bir duruma gelmiştir. SGK’nin mali yapısı telafisi mümkün olmayan bir noktaya taşınmıştır. Sonuç ve rakamlar bunu göstermektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Tekin sözlerini "SGK ile Sayın Genel Başkanımızın görev yaptığı döneme dair, kamuoyunda bilgi kirliliği yaratanlar ve gerçekleri ters yüz edenler ile çarpıtanlara şimdi sormak istiyorum, samanlık satarak mı SGK’nın borçlarını kapatacaksınız? 'Ey Kılıçdaroğlu' diye başlayıp 'SSK’yı kim batırdı' diye devam eden yönetenlere hatırlatmak isterim” diyerek tamamladı.