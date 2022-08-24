SGK'ye 'yolsuzluk' soruşturması başlatıldı!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın SGK’da gündeme gelen yolsuzluk iddialarıyla suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 'ilaç ve tıbbi cihaz soruşturması' kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) zarara uğratan işlemlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımız tarafından sürdürülen ilaç ve tıbbi cihaz soruşturması sonucu SGK'da kamuyu zarara uğratan işlemler ile ilgili kurum müfettişlerimiz gerekli tespitleri yapmış ve ilgililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamu kaynaklarına zarar veren uygulamalara, usulsüzlüğe ve yolsuzluğa müsamaha gösterilmeyeceğini kamuoyuyla paylaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın SGK’da gündeme gelen yolsuzluk iddialarıyla suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı.
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