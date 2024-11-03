SGK’de dev açık

Yayınlanma: 03.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.11.2024 - 04:00

Bütçeden yapılan transferlerin oransal olarak düştüğü SGK’nin gelecek yıl 551.8 milyar TL açık vermesi bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre kuruma gelecek yıl bütçeden 2.1 trilyon TL transfer yapılması öngörülüyor.

2007’de SGK’ye yapılan bütçe transferi tutarı 33.1 milyar TL’ydi. 2023 yılında SGK’ye yapılan bütçe transferi tutarı 875.1 milyar TL’ye çıktı. SGK’nin gelir-gider farkı 2022 yılında 41.7 milyar TL’ydi. Bu yıl 170.4 milyar TL’ye çıkması bekleniyor. Gelecek yıl ise gelir gider farkı devasa boyuta ulaşacak. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, SGK’nin gelecek yılki gelir-gider farkının 551.8 milyar TL olması bekleniyor.