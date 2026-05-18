Shakira, İspanya'ya karşı açtığı 'vergi' savaşını kazandı: Geri ödeme kararı!

Müzik dünyasının küresel ikonlarından Shakira, uzun yıllardır kariyerinin ve özel hayatının üzerine gölge düşüren "vergi kaçırma" iddialarına karşı yürüttüğü hukuk mücadelesinden zaferle çıktı. İspanya Vergi Dairesi’nin kıskacında olan ve ağır hapis cezalarıyla dahi karşı karşıya kalan Kolombiyalı sanatçı, İspanya Yüksek Mahkemesi'nin verdiği emsal niteliğindeki kararla tamamen aklandı.

Yüksek Mahkeme, vergi makamlarının Shakira’ya kestiği cezaların hukuka aykırı olduğuna hükmederek İspanyol maliyesini ağır bir tazminat yükümlülüğüyle baş başa bıraktı.

PİQUE DETAYI VE 183 GÜN KURALI

Davanın merkezinde, İspanya Vergi Dairesi'nin Shakira'nın eski futbolcu Gerard Piqué ile olan ilişkisi nedeniyle 2011 yılında İspanya’da yerleşik olarak yaşadığı ve bu yüzden ülkede vergi mükellefi olduğu iddiası yer alıyordu. Ancak İspanya Yüksek Mahkemesi, maliyenin bu tezini çürüttü.

Mahkeme, ünlü şarkıcının 2011 yılında ülkede mali mükellef sayılabilmesi için yasal sınır olan 183 günlük süreyi İspanya sınırları içinde geçirmediğini resmi olarak tespit etti. Bu tespit, vergi dairesinin sekiz yıldır sürdürdüğü suçlamaların da yasal zeminini ortadan kaldırmış oldu.

FAİZİYLE BİRLİKTE 60 MİLYON EURODAN FAZLA İADE YAPILACAK

Alınan beraat kararı doğrultusunda mahkeme, İspanyol vergi dairesi tarafından 2021 yılında kesilen ve Shakira tarafından ödenen 55 milyon euro tutarındaki devasa para cezasını iptal etti.

Yüksek Mahkeme'nin kararına göre İspanya devleti, ünlü sanatçının daha önce haksız yere ödemek zorunda kaldığı 55 milyon euroyu, geçen sürenin yasal faizlerini de üzerine ekleyerek 60 milyon eurodan fazla bir miktarla Shakira’ya derhal geri ödeyecek.

"SEKİZ YILLIK BİR ÇİLE SONA ERDİ"

Tarihi kararın ardından Shakira’nın savunmasını üstlenen avukatı Jose Luis Prada, sert bir açıklama yaparak İspanyol bürokrasisini eleştirdi. Kararın bir adaletin tecellisi olduğunu vurgulayan Prada, şu ifadeleri kullandı:

"Bu karar, idari uygulamadaki titizlik eksikliğini yansıtan ve müvekkilime kabul edilemez bir bedel ödeten sekiz yıllık bir çileden sonra geldi. Adalet geç de olsa yerini bulmuştur."