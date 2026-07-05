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Sibel Özbudun ve Temel Demirer gözaltına alındı

Sibel Özbudun ve Temel Demirer gözaltına alındı

5.07.2026 10:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sibel Özbudun ve Temel Demirer gözaltına alındı

Akademisyen ve yazar Doç. Dr. Sibel Özbudun, akademisyen Temel Demirer ile birlikte gözaltına alındığını duyurdu.
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NATO Zirvesi öncesi akademisyen ve yazar Temel Demirer ile Sibel Özbudun da gözaltına alındı. 

Özbudun, gözaltına alınmadan yaptığı paylaşımda Muğla'ya götürüldüklerini söyledi.

İki akademisyene yönelik gözaltı gerekçesi henüz bilinmiyor.

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