Sibel Özbudun ve Temel Demirer gözaltına alındı

NATO Zirvesi öncesi akademisyen ve yazar Temel Demirer ile Sibel Özbudun da gözaltına alındı.
Özbudun, gözaltına alınmadan yaptığı paylaşımda Muğla'ya götürüldüklerini söyledi.
İki akademisyene yönelik gözaltı gerekçesi henüz bilinmiyor.
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NATO Zirvesi öncesi akademisyen ve yazar Temel Demirer ile Sibel Özbudun da gözaltına alındı.
Özbudun, gözaltına alınmadan yaptığı paylaşımda Muğla'ya götürüldüklerini söyledi.
İki akademisyene yönelik gözaltı gerekçesi henüz bilinmiyor.