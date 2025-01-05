Siber Güvenlik Başkanlığına ilişkin kanun teklifi bu hafta TBMM'ye sunulacak

Yayınlanma: 05.01.2025 - 11:14

Güncelleme: 05.01.2025 - 11:14

AKP milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında Siber Güvenlik Başkanlığıyla ilgili kanun teklifinin çalışmalarını tamamladı.

Bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması beklenen teklifle, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulacak Siber Güvenlik Başkanlığının yasal altyapısı oluşturulacak.

Teklifte başkanlığın teşkilat yapısına, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler de yer alacak.

Cumhurbaşkanlığına doğrudan bağlı olacak Başkanlık, Cumhurbaşkanı başkanlığındaki İçişleri, Adalet, Milli Savunma, Ulaştırma ve Altyapı, Sanayi ve Teknoloji gibi bakanlıkların da yer alacağı Siber Güvenlik Kurulunun kararlarını uygulayacak.

Siber güvenlik ve bilişim altyapılarının korunması alanlarında çalışmalar yapacak Başkanlık ayrıca kamu kurumları arasındaki koordinasyonu da sağlayacak.

Ayrıca AKP milletvekilleri, sanayi ve teknoloji alanıyla ilgili bazı düzenlemeleri içeren kanun teklifini de bu hafta Meclis Başkanlığına sunacak.