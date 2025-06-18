'Sigara uyarısı' sonrası öldürüldü! Türkiye, İZBAN'daki dehşeti konuşuyor: Cemil Tugay'dan açıklama geldi

İzmir’in Menderes ilçesinde İZBAN treninde sigara içen M.D., kendisini uyaran güvenlik görevlilerine saldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Aldığı darbelerle ağır yaralanan güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan tutuklandı.

CEMİL TUGAY'DAN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İZBAN'da uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç için mesaj paylaştı.

Tugay açıklamasında, "İZBAN’da güvenlik görevlisi olarak çalışan 44 yaşındaki Seydihan Alsaç kardeşimizin, tren içerisinde sigara içen ve seferi engelleyen bir yolcuya müdahalesi sırasında aldığı ölümcül darbe sonucu hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzdü" dedi.

Tugay şunları kaydetti:

"Kamu düzenini sağlamak için görev başında olan bir güvenlik emekçisinin yaşamını yitirmesi asla kabul edilemez. Seydihan kardeşimize Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm çalışna arkadaşlarımıza başsağlığı ve sabır diliyorum."