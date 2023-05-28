Siirt Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Siirt'te ne kadar oy aldı?
28 Mayıs 2023, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı belli oluyor. Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıkların açılmaya başlamayasıyla Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanı adayları ikinci turda Siirt'te ne kadar oy aldı? Erdoğan 28 Mayıs'ta Siirt'te ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Siirt'te kaç oy aldı?
Siirt'te cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.
28 MAYIS SİİRT CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Siirt'te cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 97'si açıldı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA SİİRT'TE NE KADAR OY ALDI?
Siirt'te Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 56.35 oy aldı.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA SİİRT'TE NE KADAR OY ALDI?
Siirt'te Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43.65 oy aldı.
14 MAYIS SİİRT SEÇİM SONUÇLARI
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Siirt seçim sonuçları! Siirt'te Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Siirt'te kaç oy aldı?
RECEP TAYYİP ERDOĞAN SİİRT'TE KADAR OY ALDI?
Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te yüzde 41.27 oranla oy aldı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU SİİRT'TE KADAR OY ALDI?
Kemal Kılıçdaroğlu, Siirt'te yüzde 56.67 oranla oy aldı.
SİNAN OĞAN SİİRT'TE KADAR OY ALDI?
Sinan Oğan, Siirt'te yüzde 1.71 oranla oy aldı.
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