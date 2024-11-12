Sıla bebeğin katil zanlısı üvey babanın tahliye edildiği iddia edildi: Bakanlıktan yalanlama

Yayınlanma: 12.11.2024 - 12:00

Güncelleme: 12.11.2024 - 14:16

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, annesi B.Y. tarafından 8 Eylül'de 'uyanmadığı' gerekçesiyle Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülen Sıla Yeniçeri isimli iki yaşındaki bebeğin, yapılan muayenesinde beyin kanaması geçirdiği anlaşılmış ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Hastanede 30 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Sıla bebeğin annesi B.Y. (25), birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınarak çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı. Sıla bebeğe darp ve cinsel istismarda bulunulduğu adli tıp raporuyla belirlenmişti.

ÜVEY BABA TAHLİYE EDİLDİ İDDİASI

UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği Genel Başkanı Saadet Özkan, Türkiye'nin konuştuğu olayda, Sıla bebeğin ölümüne ilişkin tutuklananlardan üvey baba S.Ö.'nün tahliye edildiğini iddia ettiği bir paylaşım yaptı. Özkan, söz konusu paylaşımında, "Tekirdağ hukuk koordinatörümüzden aldığımız bilgiye göre, işkence ve istismarla öldürülen 2 yaşında Sıla Yeniçeri Bebek dosyasında üvey babanın tahliye edildiği bilgisini öğrendik. İhmal eden, istismarı gören, duyan, ortamda olan kim var ise emsal cezalar almalı. Katetmemiz gereken büyük sorunlarımız var, mağdur çocuklar için özel mahkemeler kurulmak zorunda" ifadelerini kullandı.

BAKANLIK YALANLADI

Adalet Bakanlığı, söz konusu iddialara ilişkin açıklama yaparak, Sıla Bebeğin annesinin birlikte yaşadığı S.Ö. hakkında daha önce 'çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tahliye kararı verildiği, ancak S.Ö.'nün, başka bir dosya kapsamında 'müstehcenlik' suçundan hala tutuklu olduğunu belirtti.

Bakanlık açıklamasında, "S.Ö’nün (üvey baba) başka bir dosya kapsamında ‘müstehcenlik’ suçundan 12 Eylül’den itibaren tutukluluk hali devam etmekte olup, S.Ö. halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunmaktadırlar.

Annenin birlikte yaşadığı S.Ö. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tahliye kararı verilmişti" ifadeleri kullanıldı.