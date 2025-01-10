‘Silah bırakmak yetmez, sistemin dönüşmesi lazım’

Yayınlanma: 10.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 10.01.2025 - 04:00

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, yeni başlayan “ikinci çözüm süreci” için “Bir hak talebinde bulunuyorsan senin muhatabın sistemdir. O sistemin dönüşmesi lazım. Kimse bize haklarımızı biz istemeden, biz mücadele etmeden, bedelini ödemeden verecek değil” dedi.

Batman Bağımsız Gazeteciler Derneği’nde gazetecilere sürece ilişkin açıklamalarda bulunan Ramanlı, “Bugünkü süreç Kürtlerin temel hak ve hürriyetlerinin iadesi süreci değildir. Teklif nedir? Bahçeli’nin çağrısı sadece silah bırakma üzerinedir. Peki, örgütün sadece silah bırakması Kürt meselesini çözer mi? Çözmez ama silahların devre dışı kalması Kürt meselesinin çözüme giden yolu açar. Silah ve şiddet çıkmaz bir sokaktır. Şiddet yoluyla hak aranmaz” dedi.