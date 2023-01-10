Silahlı ve maskeli gruptan tekbir sesleri: 'Alaattin Çakıcı reisimiz ne derse onu yaparız'

Yayınlanma: 10.01.2023 - 23:04

Güncelleme: 10.01.2023 - 23:04

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin girişimleri sonucu organize suç örgütü hükümlüsüyken 'af'la tahliye edilen Alaattin Çakıcı, kendisine getirilen vize sınırlaması kararı için Yunanistan'ı suçlamıştı.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Yunanistan'ı hedef alan Çakıcı, "Unutmasınlar ki İstanbul'un nüfusu 2.5 Yunanistan kadardır. İstanbul halkı yellenirse Atina'da, Gümülcine'de, Kavala'da ve Sparta'da 15 şiddetinde deprem olur" ifadelerini kullanmıştı.

Dünya üzerinde pek çok noktayı sorun yaşamadan ziyaret ettiğini belirten Çakıcı, Fransa tarafından kendisine getirilen vize sınırlamasını hatırlatarak, "Fransa tarafından tehdit konduğunu Yunanlılar aracı firmaya söyletti. Sonra öğrendim ki vizeme ret kararını bu ruh hastası, Osmanlı'dan tarih süreci içerisindeki ezikliğini asırlar geçse de, kilisenin ve yunan politikasının bir haçlı ruhu kilisenin Müslüman Türklere karşı olarak genetik düşmanlığını silememiştirler" ifadelerini kullandı.

SİLAHLI VE MASKELİ GRUPTAN TEKBİR SESLERİ

Çakıcı'nın duyurularını basın mensuplarına elektronik postayla servis eden ve kendisini Çakıcı'nın 'baş danışmanı' olarak tanıtan Ferhat Aydoğan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

#AlaattinÇakıcı kendi sosyal medya hesabı üzerinden 3 sayfalık açıklama yaparak Yunanistan hükümetine tepki gösterdi.

Söz konusu bir grup video çekerek ilk olarak ‘Alaattin Çakıcı yalnız değildir’ metni ile sosyal medyada paylaşıldı pic.twitter.com/DUPsAoYUO7 — Ferhat AYDOĞAN (@ferhataydogan01) January 10, 2023

"ÇAKICI REİSİMİZ NE DERSE ONU YAPARIZ"

Paylaşımda Çakıcı'ya desteğini sosyal medyada video ile duyuran yüzleri maskeli, üzerinde de silah bulunan bir grup Yunanistan'ın vize reddine karşı şu açıklamayı yaptı:

İnsanların seyahat etme hakkını Yunanistan Büyükelçisi engelleyemez. Biz Alaattin Çakıcı reisimizin emrindeyiz ve yalnızca ona bağlıyız. Alaattin Çakıcı reisimiz ne derse onu yaparız.

Silahlı olduğu görülen grubun videosu, bozkurt işareti ve tekbir getirmeleriyle sona erdi.

BARIŞ ATAY’DAN VİDEOYA TEPKİ: SOYLU BİLİR

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’ya ‘bağlı olduğunu’ söyleyen ve silahlı olduğu anlaşılan bir grup kişinin videosunu alıntılayarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki gösterdi.

Söz konusu videoyu Twitter’dan alıntılayan Atay, Soyluyu da etiketleyerek, şunları kaydetti:

Hayatımda bu kadar saçma çok az şey izledim sanırım. Vize verilmedi diye ‘Yunanistan akıllı ol’ minvalinde video çekme fikri müthişmiş. Yüzünü gösterme cesareti olmaması ayrıca harika. Bu silahların nereden geldiği bir muamma. Onu da @suleymansoylu bilir herhalde.