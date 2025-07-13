Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı adliyeye sevk edildi… Özgür Çelik: ‘İfadeler ‘duydum’, ‘böyle diyorlar’ gibi muğlak anlatımlardan ibaret’

CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda gözaltına alınan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve 5 belediye yöneticisi sabah saatlerinde İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Kabadayı ve 5 ismin savcılık ifadeleri akşam saatlerinde tamamlandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı savcılıkta ifade verirken Anadolu Adliyesi önünde partililerle birlikte takip etti. İlçe başkanları ve partililerin de katıldığı bekleyiş sırasında açıklama yapan ve gözaltı sürecinin usulsüz ve hukuksuz şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Çelik, “Bu süreçte belediye başkanımızla ilgili hiçbir somut delil ortaya konulmadı. Tanık ifadeleri ise soyut ve muğlak ifadelerden ibaret. Şile halkının yüzde 52 oyla seçtiği belediye başkanı derhal serbest bırakılmalı ve görevine dönmelidir” dedi.

“CMK’YA AYKIRI ŞEKİLDE GECE YARISI ARAMA YAPILDI”

Kabadayı’nın gece saat 02.00 sularında evinde arama yapılarak gözaltına alındığını belirten Çelik, “Ceza Muhakemesi Kanunu gece vakti konutlarda arama yapılamayacağını açıkça belirtmesine rağmen gece saat ikide evine baskın düzenlendi. Aramada hiçbir suç unsuruna rastlanmadı. Buna rağmen Sayın Kabadayı gözaltına alındı” dedi.

“PSİKOLOJİK BASKI ALTINDA 4 GÜN TUTULDU”

Kabadayı’nın Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde 4 gün boyunca gözaltında tutulduğunu hatırlatan Çelik, bu süreci “psikolojik işkence” olarak nitelendirdi. Emniyet ifadesinde somut delil bulunmadığını belirten Çelik, “Şu an savcılık sürecindeyiz. Avukatlarımız içeride, süreci takip ediyorlar. Henüz savcılık ifadesinin tamamı avukatlarımıza ulaşmadı ancak emniyetteki ifadelerde bile belediye başkanımızla ilgili hiçbir somut kanıt yok” dedi.

“MUĞLAK TANIK İFADELERİYLE HALKIN İRADESİ GASP EDİLEMEZ”

Soruşturma dosyasında yer alan tanık ifadelerinin de belirsiz olduğunu söyleyen Çelik, “İfadeler ‘duydum’, ‘böyle diyorlar’ gibi muğlak anlatımlardan ibaret. Bu şekilde bir belediye başkanı hakkında işlem yapılamaz” diye konuştu.

“ŞİLE HALKI KARARINI VERDİ, BU İRADE YOK SAYILAMAZ”

Şile halkının 31 Mart 2024 seçimlerinde yüzde 52 oyla Özgür Kabadayı’yı belediye başkanı seçtiğini hatırlatan Özgür Çelik, sözlerini şöyle tamamladı:

“Buradan çıkacak kararın Şile halkının iradesine uygun olmasını bekliyoruz ve bunu talep ediyoruz. Sayın Kabadayı’nın derhal serbest bırakılmasını ve görevine dönmesini istiyoruz.”