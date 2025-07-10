Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve belediyeden bazı kişilerin gözaltına alınmasının ardından yurttaşlar araştırmaya başladı. Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın neden gözaltına alındığı araştırılıyor. Peki, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı neden gözaltına alındı? Özgür Kabadayı kimdir?

ÖZGÜR KABADAYI KİMDİR?

1979 İstanbul, Şile doğumludur. Babası Mustafa Kabadayı, Şile'nin Yaylalı Köyü'nden, Annesi Hatice Kabadayı ise Şile'nin Akçakese Köyü'nden.

İlk, orta ve lise tahsilini Şile'de tamamlayan Özgür Kabadayı halen, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde eğitimine devam etmektedir.

Şile’de iki işletmesi ile Şile esnafı olan Özgür Kabadayı, aynı zamanda Şile'de bulunan çeşitli sivil toplum örgütlerinde çeşitli görevler almış, Şile Spor Kulübü'nde yöneticilik yapmış ve halen Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Şile Şubesi Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, Şile Belediye Başkanı seçilmiştir.

ÖZGÜR KABADAYI'NIN ÖZEL YAŞAMI...

Özgür Kabadayı Şile'de ikamet etmekte, evli ve iki çocuk babasıdır.

ÖZGÜR KABADAYI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri sabah saatlerinde CHP'li Şile Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve belediyeden bazı kişiler gözaltına alındı.