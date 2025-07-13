Şile Belediyesi'ne operasyon: Başkan Özgür Kabadayı da aralarında 6 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'irtikap', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi.
Sağlık kontrollerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen 6 kişinin buradaki işlemleri sürüyor.
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında yer aldığı 6 kişi, 10 Temmuz günü gece yarısı polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.
Soruşturmanın 1'i "gizli" olmak üzere, toplam 6 tanığın ihbarları üzerine başlatıldığı öğrenildi.