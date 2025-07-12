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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslanlarına isim aranıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslanlarına isim aranıyor

12.07.2025 16:57:00
Güncellenme:
AA
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslanlarına isim aranıyor

Sudan'ın eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir tarafından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen "Sultan" ve "Nil" adlı aslanların dünyaya gelen üç yavrusunun isimleri, sosyal medya üzerinden yapılacak anketle belirlenecek.

Sudan'ın eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir tarafından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyyip Erdoğan'a hediye edilen yavru aslana isim aranıyor.

Erdoğan'ın isim verdiği ve 2018 yılında Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirilen "Sultan" ve "Nil"in 1,5 aylık üç yavrusuna özenle bakılıyor. Doğal Yaşam Parkı'nın yeni üyelerinin isimleri sosyal medya üzerinden yapılacak anket sonucu belli olacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, yavru aslanların Doğal Yaşam Parkı'nın maskotu haline geldiğini söyledi.

'ASLAN ADASI' İNŞA EDİLECEK

Tüm hayvanlara özenle baktıklarını ifade eden Özsöyler, şunları kaydetti:

Özsöyler ayrıca, aslanlar için "Aslan Adası" adlı yeni bir yaşam alanı inşa edeceklerini belirterek, etrafı camla çevrili bu alanda ziyaretçilerin aslanları doğal ortamlarında rahatlıkla izleyebileceğini sözlerine ekledi.

"Aslanlar normalde bir ya da iki yavru doğurur. Ancak burada sağlanan iyi bakım, beslenme ve uygun doğal ortam sayesinde üçüz yavru dünyaya geldi. Yavruların isimlerini anketle belirliyoruz. Ankette öne çıkan isimleri değerlendireceğiz. Şu anda yavrular anneleri tarafından emziriliyor. Ara sıra kırmızı et vermeye başladık. Üç aylık olduktan sonra tamamen normal etle beslenebilecekler."

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #gaziantep #aslan

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