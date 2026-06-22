Silifke Belediye Başkanı Turgut ve 7 kişi tutuklandı: 11 kişiye adli kontrol

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda 19 şüphelinin jandarma ekiplerince gözaltına alınmasının ardından E.F.K. de yakalandı.

İşlemleri tamamlanan 20 kişiden 1'i serbest bırakıldı, Silifke Belediye Başkanı Turgut, Belediye Başkan Yardımcıları Ezgi Erdağ Demirtaş ve Şerife Yörükçü, Belediye Özel Kalem Müdürü Ersin Servi ile Silifke Belediyespor Kulübü Başkanı Sait Oğuz'un da aralarında olduğu 19'u adliyeye sevk edildi.

8 TUTUKLAMA, 11 ADLİ KONTROL

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Turgut, Demirtaş, Yörükçü, Servi ve Oğuz dahil 8'i tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye bünyesinde gerçekleştirilen bazı ihaleler, doğrudan temin işlemleri, festival ve organizasyon harcamaları ile reklam, matbaa, araç kiralama, yiyecek-içecek, gıda ve zirai malzeme alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

19 Haziran'da düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un yanı sıra belediye yöneticileri, çalışanlar ve belediyeyle ticari ilişkisi bulunan bazı şirket temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki sorgu ve işlemleri tamamlanan kişiler adliyeye sevk edilmişti.