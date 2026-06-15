Silivri Belediyesi'ne operasyonda yeni gelişme: Belediye Başkanı Balcıoğlu dahil 11 kişiye tutuklama talebi!

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında; Silivri Belediyesi'ne 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma', 'rüşvet alma-verme', 'irtikâp', 'nüfuz ticareti', 'görevi kötüye kullanma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'edimin ifasına fesat karıştırma', 'imar kirliliğine neden olma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' iddialarıyla soruşturma başlatılmıştı.
Silivri Belediyesi operasyonunda gözaltına alınan isimlerin adliyedeki savcılık ifadeleri sona erdi.
Belediye başkanı Bora Balcıoğlu dahil 11 kişi tutukluluğa sevk edildi. 7 kişi hakkında da adli kontrol kararı talep edildi.
Tutuklanması talep edilen isimler şu şekilde: Bora Balcıoğlu, Aşkın Kaynar, Serdar Tuna, Gökhan Tuna, Adem Tuna, İbrahim Kömür, Aykut Batur, Fatih Yavuz, Yavuz Dirik, Adem Kalaba ve Nihat Nail Sarayönü.
Gözaltına alınan isimler ise şu şekilde:
Bora Balcıoğlu — Silivri Belediye Başkanı
Fatih Yavuz — Belediye Başkan Yardımcısı
Aykut Batur — CHP Silivri Belediye Meclis Üyesi
Aşkın Kaynar — Özel Kalem Müdürü
İbrahim Kömür — CHP Silivri Eski İlçe Başkanı
Mustafa Demirayak — Silivri Belediyesi Zabıta Memuru
Serdar Tuna — Özel Kalem Müdürü Aşkın Kaynar’ın şoförü
Yalçın Tuna — Özbingöl Plastik ve Alüminyum Doğrama San. ve Tic. Ltd. Şti. inşaat işçisi
Pınar Kalaba — Erstream Yayıncılık A.Ş. satış personeli/emekli
Adem Kalaba — Martı Denizcilik ve Gemi İşletmeciliği A.Ş.
Ayla Can — Spot Denizcilik A.Ş. sekreter/emekli
Yavuz Dirik — Bektaşoğlu Döviz Ticareti Sınırlı Yetkili Müessese A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Nihat Nahit Sarayönü — Saray Deniz Malzemeleri ve Yatçılık San. ve Tic. Ltd. Şti. ortağı
Murat Tuna — Kale Şömine İnş. Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. şömine ustası
Gökhan Tuna — Şah Otomotiv İnş. San. Tic. Ltd. Şti. şirket ortağı
Naci Aydın — Aym Danışmanlık İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi ortağı
Adem Tuna —