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Silivri Belediyesi'ne operasyonda yeni gelişme: Belediye Başkanı Balcıoğlu dahil 11 kişiye tutuklama talebi!

Silivri Belediyesi'ne operasyonda yeni gelişme: Belediye Başkanı Balcıoğlu dahil 11 kişiye tutuklama talebi!

15.06.2026 18:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Silivri Belediyesi'ne operasyonda yeni gelişme: Belediye Başkanı Balcıoğlu dahil 11 kişiye tutuklama talebi!

Silivri Belediyesi operasyonunda gözaltına alınan Belediye başkanı Bora Balcıoğlu dahil 11 kişi tutukluluğa sevk edildi.

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında; Silivri Belediyesi'ne 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma', 'rüşvet alma-verme', 'irtikâp', 'nüfuz ticareti', 'görevi kötüye kullanma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'edimin ifasına fesat karıştırma', 'imar kirliliğine neden olma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' iddialarıyla soruşturma başlatılmıştı.

Silivri Belediyesi operasyonunda gözaltına alınan isimlerin adliyedeki savcılık ifadeleri sona erdi. 

Belediye başkanı Bora Balcıoğlu dahil 11 kişi tutukluluğa sevk edildi. 7 kişi hakkında da adli kontrol kararı talep edildi.

Tutuklanması talep edilen isimler şu şekilde: Bora Balcıoğlu, Aşkın Kaynar, Serdar Tuna, Gökhan Tuna, Adem Tuna, İbrahim Kömür, Aykut Batur, Fatih Yavuz, Yavuz Dirik, Adem Kalaba ve Nihat Nail Sarayönü.

Gözaltına alınan isimler ise şu şekilde:

Bora Balcıoğlu — Silivri Belediye Başkanı

Fatih Yavuz — Belediye Başkan Yardımcısı

Aykut Batur — CHP Silivri Belediye Meclis Üyesi

Aşkın Kaynar — Özel Kalem Müdürü

İbrahim Kömür — CHP Silivri Eski İlçe Başkanı

Mustafa Demirayak — Silivri Belediyesi Zabıta Memuru

Serdar Tuna — Özel Kalem Müdürü Aşkın Kaynar’ın şoförü

Yalçın Tuna — Özbingöl Plastik ve Alüminyum Doğrama San. ve Tic. Ltd. Şti. inşaat işçisi

Pınar Kalaba — Erstream Yayıncılık A.Ş. satış personeli/emekli

Adem Kalaba — Martı Denizcilik ve Gemi İşletmeciliği A.Ş.

Ayla Can — Spot Denizcilik A.Ş. sekreter/emekli

Yavuz Dirik — Bektaşoğlu Döviz Ticareti Sınırlı Yetkili Müessese A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Nihat Nahit Sarayönü — Saray Deniz Malzemeleri ve Yatçılık San. ve Tic. Ltd. Şti. ortağı

Murat Tuna — Kale Şömine İnş. Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. şömine ustası

Gökhan Tuna — Şah Otomotiv İnş. San. Tic. Ltd. Şti. şirket ortağı

Naci Aydın — Aym Danışmanlık İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi ortağı

Adem Tuna — 

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