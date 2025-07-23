Silivri'de 39 derece sıcaklıkta saman toplayan işçiler: 'Devletimize oy verdik, pişmanız'

İstanbul kent geneli gibi Silivri ilçesi de 23 Temmuz’da yılın en sıcak günlerinden birini yaşadı.

Sıcaklığın 39 dereceyi geçtiği ilçede, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden haber takibi dönüşünde ANKA Haber Ajansı ekibi tarlalarda saman toplayan mevsimlik işçilere mikrofon uzattı.

Samsun’un Çarşamba ilçesinden gelen işçiler, dayanılmaz sıcakta zor koşullarda çalışıyor. Aralarında “Devletimize oy verdik, pişmanız” diyenler de var.

"BU İŞ KÖMÜR MADENİNDEN SONRA EN ZOR İŞ"

18 yıldır saman toplayıcılığı yaptığını söyleyen Fuat Beşikci, yaşadıkları zorlukları şöyle anlattı:

“Saman topluyoruz. Bu sıcaklarda çok zor oluyor. Devletimize oy verdik, bu hale geldik. Ülkemizin bekası için verdik ama pişmanız diyelim. Bizi pişman etti üç beş yıldır. İnşallah düzelir diye umut ediyoruz. Maliyetler kurtarıyor şükür ama bu iş en son yapılacak iştir. Kömür madeninden sonra bu gelir. Dört kişi başlıyoruz işe, maske takıyoruz. Trakya Ovası’nda Tekirdağ’dan Silivri’ye kadar yükleme yapıyoruz.”

Beşikci, sezonluk işçilikten dolayı yılın büyük bölümünü işsiz geçirdiklerini vurgularken, “Altıncı ayda geliyoruz, sezon bitene kadar buradayız. İki ay, elli gün ne denk gelirse. Ama kuraklık rekolteyi düşürdü” dedi.

“SEVEREK DEĞİL, MECBUREN YAPIYORUZ”

Beşikci ile aynı köyden gelen Ali Özdemir ise işin zorluklarına rağmen çalışmak zorunda olduklarını belirtti:

“Fuat’la aynı köydeniz. Fındığımız var ama yetmiyor. Bu işi severek değil, mecburen yapıyoruz. Bugünkü gibi bir sıcak yılda bir-iki kez olur ama genel olarak hava serin geçer. Maliyetler kurtarıyor, onun için çalışıyoruz. Çok da söylenmeye gerek yok; herkes zor durumda.”

Özdemir, saman sezonu dışında da iş arayışlarının sürdüğünü, kışın bile depolarda saman yüklemesi yaptıklarını belirterek, “Çalıştığımız sürece şükür diyelim, idare ediyoruz” ifadelerini kullandı.