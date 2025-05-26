Silivri’de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ için talepler bekletiliyor: Görüşlere yanıt yok

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na cezaevinde yapılan ziyaretler hakkında yeni gelişmeler ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, İBB’ye yönelik mali soruşturma kapsamında 19 Mart’ta gözaltına alınıp 23 Mart’ta tutuklanan İmamoğlu’nu Silivri’de ziyaret etmek isteyen çeşitli siyasetçiler ve belediye başkanları, Adalet Bakanlığı’na yolladıkları görüşme taleplerine günlerdir yanıt alamıyor.

Aralarında İBB başkanvekili olarak görev yapan Nuri Aslan ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de olduğu isimlerin İmamoğlu ile görüşmek için Adalet Bakanlığı’ndan talep ettiği izinlere iki haftadır yanıt verilmiyor. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da CHP’nin Silivri’de düzenlediği mitingde söz konusu duruma dikkat çekerek “Başkanımıza çok yakın bir yerdeyiz ama görüşemiyoruz. Özellikle belediye başkanlarına görüş engeli de getirildi o yüzden kendisiyle görüşmekte de zorlanıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

OCAK AYINDA 'RAHATTI'

Ocak ayında ‘rahattı’ 21 Ocak’ta “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlamasıyla tutuklan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ı Silivri’de ziyaret etmek isteyenlere de benzer bir yaklaşım gösterildiği öğrenildi. Ocak ayının sonundan bu yana partililerin yaptıkları başvurularla Özdağ’ı cezaevinde rahatça ziyaret edebildikleri ancak son günlerde partinin çeşitli düzeydeki yöneticileri tarafından yollanan çok sayıda görüşme talebine henüz bakanlık tarafından yanıt verilmediği öğrenildi.