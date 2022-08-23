Silivri'de polisleri yaralayan saldırganın satır aldığı anlar güvenlik kamerasında
Silivri'de, kaymakamlıkta görevli 2 polisi bıçakla yaraladıktan sonra ateş edilerek yakalanan saldırganın, çevredeki bir dükkandan satır aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, bugün sabah saatlerinde Silivri Kaymakamlığında yaşandı. Kaymakamlık binasına girmek isteyen bir kişi, polis tarafından içeri alınmadı. Dışarı çıkan şüpheli, çevrede bulunan bir züccaciye dükkanına giderek satır aldı. Bu sefer de arka kapıdan girmeye çalışan saldırgan, tekrar alınmayınca olay çıkardı.
Satırla 2 polisi yaralayan ve "Dur" ihtarına uymayan saldırgan, çevredeki başka bir polis tarafından tabanca ile bacağından yaralandı. Saldırgan ve yaralı polisler olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar yurttaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
SATIR ALDIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Saldırganın, çevredeki bir züccaciyeye gelerek satır aldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülere, satır aldıktan sonra kasaya gelen saldırganın parasını ödedikten sonra bir personelle konuşup, dükkandan ayrıldığı anlar yansıdı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırgana ilişkin "Bildiğimiz bir tip. Daha önce bizim Bölücü Önleme Faaliyetleri'nin (BÖF) 2-3 defa görüştüğü ve o zamanda tespit ettikleri akli dengesi yerinde olmayan ama son zamanlarda da bu Halis Bayancuk denilen şu anda içeride bulunan bir gruba iltisak etmeye çalışan, oradan etkilenmeye çalışan bir tip. Bilinen bir tip yani. Arkadaşlar gereğinin yerine getirdiler" açıklaması yapmıştı.
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