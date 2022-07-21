Atatürk'ü hedef aldı, cihatçıları övdü: TRT’de skandal atama!

21 Temmuz 2022 Perşembe, 17:43

Kamuda liyakati yok eden ve kendisine yakın isimleri önemli görevlere getiren iktidar, şimdi de TRT Radyo Daire Başkanlığı'na dikkat çekici bir atama yaptı.

TRT Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'ne atanması sosyal medya hesabından cihatçı militanların ve yıkık Atatürk heykelinin fotoğraflarını paylaşması nedeniyle tartışmalara yol açan Hamit Yaz, terfi ettirilerek Radyo Daire Başkanlığı'na atandı.

BirGün'ün haberine göre, sosyal medya hesabı üzerinden de cihatçıları öven ve destekleyen paylaşımlarda bulunan Hamit Yaz, ilk olarak TRT Kurdî Bölge Müdürlüğü'ne, daha sonra da TRT Diyarbakır Bölge Haber Müdürlüğü'ne getirildi.

Hiçbir mecrada özgeçmişini paylaşmayan Hamit Yaz’ın daha önce tapu müdürlüğünde görevli olduğu ifade edildi. Yaz’ın akademik geçmişini de içeren özgeçmişi öğrenilemedi.

AKP’LİLER SIRAYA GİRDİ

Son atama kararlarının ardından TRT Radyo Dairesi Başkanlığı’na getirilen Hamit Yaz’ın AKP’lilerle kurduğu yakın ilişki de dikkati çekiyor. Yaz, özellikle bölge temsilciliği görevini sürdürürken AKP’li çok sayıda milletvekili, parti yöneticisi ve kayyumluk da yapan Valilerle bir araya geldi. Yaz, çok sayıda AKP’liyi konuk olarak programlarında ağırladı.

SKANDAL PAYLAŞIMLAR

TRT’nin yeni Radyo Dairesi Başkanı Hamit Yaz, sosyal medya paylaşımlarında cihatçı militanlara desteğini gizlemedi. Yaz, 2014 yılında yaptığı ve önceki gün sildiği gönderisinde silahlı cihatçı militanını paylaşarak, “Dava bilinci ve adanmışlık hali… Bu görüntüye ancak zafer yakışır” ifadelerini kullandı. Mustafa Kemal Atatürk’ün saldırıya uğrayan büstünü de paylaşan Hamit Yaz, “Ve heykel savaşı başladı. Kutsalınız heykel olursa İbrahim’in devirdiği bir gün mutlaka devrilir” üst yazısını kullandı.