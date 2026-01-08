Sinan Ateş cinayetinde ayrılan dosyaların birleştirilmiş davasının ilk duruşması gerçekleşti: ‘Bu cinayet örgütlü, Yıldırım’ın ifadesi alınmaması garabet’

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e ilişkin bazı bilgileri cinayetten önce temin etmek, cinayetin ardından da olaya karışanların gizlenmesine yardımcı olmakla suçlanan eski Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, Ankara İl Başkan Yardımcısı Suat Yılmazzobu, eski Çubuk Ülkü Ocakları Başkanı Gürsel Horat’ın da aralarında bulunan 8 kişi ile sanıklar Serdar Öktem ve Mustafa Ensar Aykal hakkında, "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım", Aykal hakkında ayrıca "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak" suçundan açılan dosyalarının birleştirildiği davanın ilk duruşması bugün Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

SANIKLARDAN ORTAK ‘BİLGİM YOK’ SAVUNMASI

Duruşmada sanıkların büyük bölümü “hatırlamıyorum” ve “bilgim yok” savunması yaparken, bazı sanıklar hakkında tehdit içerikli iletiler, kimlik bilgisi sorgulatma ve kaçakları saklama iddiaları gündeme geldi. Sanık avukatları, delillerin hukuka aykırı olduğunu savunarak beraat ve adli kontrolün kaldırılmasını istedi.

‘YILDIRIM’IN İFADESİNİN ALINMAMASI GARABET’

Duruşmaya katılan Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, eşinin hayattayken defalarca tehdit edildiğini, bu tehditlerin ve cinayet hazırlıklarının mahkemeye bildirildiğini belirterek, mevcut Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın ifadesinin dahi alınmamış olmasını “garabet” olarak niteledi. Ayşe Ateş; “Ahmet Yiğit Yıldırım’ın Sinan’ın katledilmesinden sonra tutuklanan ve geçtiğimiz aylarda öldürülen Serdar Öktem ile hukuka aykırı bir şekilde, tutuklu olduğu esnada hastanede temas kurduğuna dair görüntüler basına yansımasına rağmen Ahmet Yiğit Yıldırım isimli şahsın henüz ifadesine bile başvurulmamıştır. Cinayetin tesadüf değil, planlı ve örgütlü olduğunu vurgulayan Ateş, “Bunca kişi bir araya gelmişken yargılama neden örgütlü suç kapsamında yürütülmedi?” diye sordu.

‘KAMU VİCDANI BU KİŞİLERİN YARGILANMASIYLA RAHATLAYACAK’

Ayşe Ateş ayrıca, müebbet hapis cezası alan cinayetin azmettiricisi Tolgahan Demirbaş ile bağlantılı isimlerin ve cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen kişilerin yargı önüne çıkarılmadığını belirterek, kamu vicdanının ancak bu isimlerin yargılanmasıyla rahatlayacağını söyledi. Ateş’in annesi ve kardeşleri de benzer şekilde cinayetin arkasında üst düzey isimler olduğunu savunarak, bu kişiler yargılanmadan davanın sonuçlanamayacağını dile getirdi. Ateş ailesinin avukatları ise soruşturmanın eksik ve parçalı yürütüldüğünü, delillerin tam paylaşılmadığını ve sanıkların adli kontrol hükümlerini ihlal etmelerine rağmen tutuklanmadığını ifade etti.

TALEPLER REDDEDİLDİ

Savcı mütalaasında Suat Yılmazzobu ve Mustafa Ensar Aykal vekillerinin hukuka aykırı bulgu değerlendirmesi, sanıkların duruşmalardan ayrı tutulması, öldürülen Serdar Öktem müdafiinin materyal iadesi, katılan vekillerin adli kontrole uymayan sanıkların tutuklanması talebi ile sanık müdafiilerin adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması taleplerinin tamamının reddini istedi. Mahkeme Başkanı savcılığın talepleri kapsamında sanıklar ve katılanlarca yapılan başvuruların büyük kısmını reddetti ve davayı 4 Mart tarihine erteledi.