Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Olcay Kılavuz sessizliğini bozdu: 'Savcılık beni çağırsın, bildiklerimi anlatmaya hazırım'

Yayınlanma: 14.06.2024 - 10:21

Güncelleme: 14.06.2024 - 10:32

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi olayında adı sıkça geçen isimlerden biri olan eski MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, olayla ilgili davada ilk duruşmanın yapılacağı 1 Temmuz'a kısa bir süre kala sessizliğini bozdu.

İktidara yakın TGRT Haber'e konuşan Olcay Kılavuz, savcılık ve mahkemeye çağrıda bulunarak ifadesinin alınmasını istedi.

Habere göre, Olcay Kılavuz’un çok yakınındaki isimler aracılığıyla yaptığı açıklamada “Beni savcılık, mahkeme çağırsın. Beni dinlesinler. Bana yöneltilen soruları cevaplamaya hazırım. Bildiklerimi anlatmaya hazırım” şeklinde bir çağrı yaptı.

Kılavuz, davanın tutuklu isimlerinden Tolgahan Demirbaş'la ilgili de “Ben Tolgahan Demirbaş ile görüştüm ama bu olaydan haberdar değildim. Kendisinin bu işin taraflarından biri olduğunu bilmiyordum. Daha sonra bu olay olunca görüştüm ancak merakımdan görüştüm” dedi

MHP'li isim, “Tape kayıtları varsa, Tolgahan Demirbaş dinleniyorsa ve benim onunla yaptığım görüşmeler kayıt altına alındıysa o tapeler deşifre edilsin” diye de ekledi.

'KONUŞMA' TALİMATI

Bu zamana kadar niye ifade vermediği ve neden açıklama yapmadığına ilişkin soru üzerine de Olcay Kılavuz, bu konuda kendisine telkinde bulunulduğunu ve talimat verildiğini söyledi. Kılavuz, kendisine "Senin ismin dosyada geçmiyor ki neden ifade veresin?" şeklinde telkinde bulunulduğunu ve aynı zamanda da sessiz kalması noktasında da talimat verildiğini belirtti. Olcay Kılavuz, 'Eğer bu suçsa gidip yatayım' ifadelerini kullandı.

İDDİANAMEDEN

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve olay sırasında beraberindeki Selman Bozkurt "müşteki", 22 kişi de "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, sanıklar Eray Özyağcı, Vedat Balkaya ve Suat Kurt'un "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13'er yıldan 20'şer yıla kadar; Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın ise cinayete azmettirmekten ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Özyağci'nin ayrıca "ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak" suçundan 1 yıldan 3 yıla, Demirbaş'ın ise "zincirleme şekilde kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan toplam 39 kişiden, haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilen diğer 17'si hakkındaki soruşturma, ayrı bir dosya üzerinden sürüyor.