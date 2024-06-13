HSK'de kritik atamalar! Sinan Ateş cinayetini çözen savcıya tenzili rütbe

Yayınlanma: 13.06.2024 - 21:16

Güncelleme: 13.06.2024 - 21:34

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığınca, hakim ve savcıların yeni atamalar ve görev yerleri açıklandı.

Buna göre adli yargıdan 4 bin 9 hakim ve savcının görev yeri değişti.

HSK'nin yargı kararnamesinde, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmayı yürütürken görevden alınan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu Özer, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'na atanarak 'bölge savcısı' oldu.

Durdu Özer, Sinan Ateş cinayeti dosyasında Ahmet Yiğit Yıldırım’ı şüpheli olarak dosyaya kaydeden, dosyaya bilirkişi raporunu kazandıran isimdi.

Durdu Özer ile birlikte yine Ankara Adliyesi'nde Sinan Ateş dosyasında görev yapan savcı Durmuş Ali Kaya da Ankara'dan Çınar Savcılığı'na atandı.

İzmir Adliyesi’nde bulunan ‘dinlenme odası’nda cephaneliğini sergilediği fotoğraflarla gündem olan Oktay Tabur İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı tenzili rütbe ile Karşıyaka Hâkimliği'ne atandı.

BAKAN TUNÇ DUYURDU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı paylaşımda, "Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladık. Kararname, HSK internet sitemizde (http://hsk.gov.tr) birazdan yayımlanacak. Yeni görev yerlerine atanan hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza adaletin tecellisi yolunda başarılar diliyorum. Kararname, hakim ve savcılarımız ile aileleri, yargı camiamız ve ülkemiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.