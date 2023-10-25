Sinan Ateş cinayetinin şüphelisi Olcay Kılavuz, Devlet Bahçeli ile bir araya geldi
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada 'şüpheli' olan eski MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Kılavuz, ziyareti sosyal medyadan paylaştı.
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin
yürütülen soruşturmada şüpheli olan eski MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz
bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti.
KİŞİSEL HESABINDAN PAYLAŞTI
MHP Genel Merkezi’nde çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından
paylaşan Kılavuz, “Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’yi Beyi ziyaret ederek, elini
öpüp hayır dualarını aldık. Cenab-ı Allah başımızdan eksik etmesin” diye yazdı.
NE OLMUŞTU?
Kılavuz’un Sinan Ateş'in öldürülmesinin ardından tetikçiyi
Ankara dışına çıkardığı öne sürülen Tolgahan Demirbaş’ı zaman zaman kullandığı,
eve aldığı ve polis baskını sırasında yanında olduğu ortaya çıkmıştı.
Kılavuz’un Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Sinan
Ateş soruşturmasında şüpheli olarak yer aldığı da ortaya çıkmıştı. Ancak
Kılavuz’un dosyası, Ateş cinayetinin işlendiği tarihte milletvekili olması
nedeniyle ana dosyadan ayrılarak parlamenter büroya gönderilmişti.
Parlamenter bürodaki dosyanın, yeniden seçilemeyen Kılavuz’un vekilliğinin sona ermesi nedeniyle yeniden ana dosyaya eklenmesi bekleniyordu.
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