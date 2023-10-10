Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme: MHP'li Olcay Kılavuz da şüpheliler arasında!

Yayınlanma: 10.10.2023 - 09:20

Güncelleme: 10.10.2023 - 09:20

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada çok önemli bir gelişme yaşandı. Cinayet sonrası tetikçiyi Ankara dışına çıkardığı öne sürülen Tolgahan Demirbaş’ı zaman zaman kullandığı eve aldığı ve polis baskını sırasında yanında olduğu ortaya çıkan eski MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, soruşturmanın “şüphelileri” arasına girdi.

T24’ün edindiği bilgiye göre Kılavuz, 14 Mayıs seçimlerinden önce şüpheli olarak kaydedildi. Ancak Kılavuz’un dosyası, o tarihte milletvekili olması nedeniyle ana dosyadan ayrılarak parlamenter büroya gönderildi. Parlamenter bürodaki dosyanın, yeniden seçilemeyen Kılavuz’un vekilliğinin sona ermesi nedeniyle yeniden ana dosyaya eklenmesi bekleniyor. Dosyada yeni bir “başsavcıvekili” krizi yaşandığı da öne sürüldü. İddiaya göre, Ateş soruşturmasını adli tatil başlangıcında devralan ve MHP’ye yakınlığıyla bilinen Başsavcıvekili Ahmet Altun, dosyadaki delil durumunu gördükten sonra soruşturmadan çekilmek istedi. Ancak Ankara Başsavcısı Ahmet Akça çekilme isteğini kabul etmeyince Altun'un apar topar izne ayrıldığı iddia edildi. Dosyaya çok önemli delillerin girdiği, Altun’un gelinen aşama nedeniyle dosyada imzasının olmasını istemediği ileri sürülüyor.

"CİNAYETE YARDIM SUÇLAMASI"

Ankara Başsavcılığı, Kılavuz’u “şüpheli” sıfatıyla soruşturmaya dahil etti. Kılavuz’un ismi 14 Mayıs seçimlerinden yaklaşık 1 ay önce, “cinayete yardım” suçlamasıyla dosyaya kaydedilirken, o tarihte milletvekili olması nedeniyle dosyası ana dosyadan ayrılarak Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu’na gönderildi. Dokunulmazlığının kalkması nedeniyle Kılavuz hakkındaki dosyanın, ana dosyaya yeniden eklenmesi bekleniyor.

Öte yandan cinayette tetikçiyi kaçırdığı öne sürülen şüpheli Tolgahan Demirbaş'ın MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alınması tutanaklarda yer almamıştı.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetmiş, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralanmıştı.

CİNAYET SORUŞTURMASI MHP'YE KADAR UZANMIŞTI

Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmış, şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 20 kişi tutuklanmıştı.

YENİ SAVCININ MHP'Lİ İSİMLERLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Ateş cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmaya atanan savcı Durdu Özer'in, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldızlar ile makamında çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkmıştı.