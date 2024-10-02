Sinan Ateş davasında gazetecileri tehdit eden Özyağcı’nın sözleri kayıt altına alındı

Yayınlanma: 02.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.10.2024 - 04:00

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş’in cinayetine yönelik 12’si tutuklu 22 sanığın yargılandığı davaya dün devam edildi. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Ceza İnfaz Kurumu’nda görülen 8. duruşmada sanıklar ve sanık avukatları savcının esasa yönelik mütalaasına karşı savunmalarını yaptı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da duruşma salonundaki yerini aldı.

Mahkeme Başkanı, duruşmanın başında tetikçi olarak davada tutuklu yargılanan Eray Özyağcı’nın önceki duruşmada davayı takip eden gazetemizin yazarları Murat Ağırel ve Barış Pehlivan ile gazeteci Timur Soykan’a yönelik eliyle silah işareti yaparak “DHKP-C’liler sizinle görüşeceğiz” dediğine ilişkin jandarma tarafından tutanak tutulduğunu açıkladı. Bu açıklamanın ardından kalan sanıkların savunmalarına geçildi. Tutuksuz sanık Alper Atay beraatını talep etti. Tutuklu sanık, dönemin Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal, önceki ifadelerini yinelediğini belirterek, “Sinan Ateş cinayetinin soruşturma dosyası incelensin. Kastı, ihmali olan varsa gereği yapılsın. Tolgahan Demirbaş’la irtibatımdan idari amirlerimin, savcıların da bilgisi vardı” dedi.

‘ATEŞ’İN SİLAHI NE OLDU?’

Özyağcı’nın avukatı Emine Tosun ise tanıkların ifadelerini değiştirdiğini iddia ederek “Kriminal raporda Sinan Ateş’in sağ sol avuç içi ve avuç üstünde atış artık izi olduğu belirtiliyor. Hem el içi hem de el üstünde atış artığı varsa bu mutlak surette o el ile atış yapıldığı anlamına gelmektedir. Ortaya iki ihtimal çıkıyor. Bir, Sinan Ateş olay yerinde bir silah kullandı ve olay yerinden kaçırıldı. İki, Selman Bozkurt’un anlattığı gibi Sinan Ateş, Selman’a silahı cuma namazı öncesi vermedi. Çatışma anında verdi ve verirken Selman Bozkurt tetiğe dokundu. Sinan Ateş’i yaraladı. Aynı silaha dokundukları için ikisinin de eline atış artığı bulaştı.”

‘KABUL ETMİYORUZ’

Tosun, müvekkili Doğukan Çep’in “Sinan Ateş’le Facetime’dan görüştük” ifadelerini anımsatarak, Ateş’in iki telefonunun olabileceğini söyledi. Müvekkilinin yaralamaya yönelik azmettirilmeden yargılanması gerektiğini savunarak “Belki gerçekten öldürülmek ya da korkutulmak isteniyordu. Fakat müvekkilimin eylemi bundan bağımsız. Aralarında bağlantı olmayan kişilerin kastının müvekkilimin omuzlarına yüklenmesini kabul etmiyoruz. Müvekkilim ondan önce bir eylem gerçekleştirdi, bilemeyiz” ifadelerini kullandı.

‘BOZKURT’ OLASILIĞI

Sanıkların savunmalarının ardından avukat ifadelerine geçildi. Özyağcı’nın avukatı Zeynettin Ertürk, Sinan Ateş’in olay anında beraberinde olan davanın şikâyetçilerinden Selman Bozkurt tarafından vurulmuş olabileceği olasılığını savunarak

“Yerde yatan bir yaralı var. Derdiniz ona yardım etmek olmalı. Derdiniz neydi? Silahlar kaybolmasın. Bırakın kaybolsun. Derdiniz yerde yatan rahmetli olsun. Silahlar 7 saat sonra teslim ediliyor. Bırakılan yer 5 dakika mesafedeki ofis. Kim teslim alıyor? Sekreter...” ifadelerini kullandı.