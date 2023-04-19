Sinan Ateş haberine 'makas': MHP Genel Sekreteri Büyükataman'ın sözleri çıkarıldı, Ateş'in ablası isyan etti

Yayınlanma: 19.04.2023 - 17:47

Güncelleme: 19.04.2023 - 17:47

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in 30 Aralık 2022’de Ankara’da sokak ortasında öldürülmesi olayıyla ilgili bir çok karanlık nokta bulunuyor. MHP’li yöneticiler de aralarında 21 kişinin tutuklu olduğu cinayete ilişkin parti yönetiminin tavrı ise hayli dikkat çekiyor. Konuyla ilgili 17 Nisan 2023 tarihinde, Sinan Ateş'in baba ocağı Bursa'da, bir yerel haber sitesinde yayımlanan haberin hikayesi de bu durumun çarpıcı bir örneğini oluşturuyor.

Türkiye kamuoyunun uzun süredir gündeminde olan cinayete ilişkin BursadaBugün isimli sözkonusu sitede, MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın açıklaması yer aldı. Habere göre Büyükataman, olaya ilişkin “Çok karanlık bir suikast. Önü arkası netleşmeden konuşmamız doğru değil. Bu işin bizimle ilişkilendirilmeye çalışılması çok çirkin. 12 yıl sahip çıktığımız bir genç. Bizzat 12 yıl benimle birlikte çalıştı. Üzülmemek mümkün değil. Cenazeye katılmayı istedik fakat Sinan Ateş’in ailesi bizi kabul etmedi. MHP bu işin sonuna kadar da peşinde olacak” dedi.

Ancak daha sonra ilgili haberden bu sözlerin yer aldığı bölümün kaldırıldığı görüldü. Konuya ilişkin Cumhuriyet olarak ulaştığımız site yetkilileri, durumu "yayın politikası" diye açıklamakla yetindi.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş 2007-2019 yılları arasında İsmet Büyükataman’ın TBMM’de danışmanlığını yapmıştı.



ABLASINDAN YANIT

Öte yandan Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, Büyükataman’ın siteden kaldırılan sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan abla Ateş, Ataman’ın iddialarını reddederek, “Cenazemize gelen herkes bilir kapımız herkese açıktı. Bırakın cenazeye katılmayı, bir taziye mesajı atamayanlar, Bursa halkının tepkisini görünce aile bizi kabul etmedi yalanına söylüyorlar. Sadece seçim zamanı hatırladığınız Bursa halkı sandıkta gereken cevabı size verecektir.” yanıtını verdi.

Haberin "Büyükataman'dan çok konuşulacak Sinan Ateş açıklaması" başlıklı ilk halinin görselini de paylaşan abla Ateş, tepkisini "Haberin orjinali böyleydi. Sonra Şehit Sinan Ateş kısmı kaldırıldı. Gazeteye bile demeç verirken Sinan Ateş ismini anamıyorsunuz. Siz böyle Bursa halkının karşısına nasıl çıkacaksınız" ifadeleriyle dile getirdi.



